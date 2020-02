Hull i avløpsledning i Sandnes fører til kloakk i Storånå

Sandnes kommune melder at det ble oppdaget et hull i en avløpsledning i Sandnes sentrum onsdag.

Det har tidligere vært kloakk i Storånå. Dette bildet ble tatt i 2018, da kloakken havnet i elva i forbindelse med en oppgradering av en pumpestasjon, avfallet rant ut i elva fordi pumpene var nede. Foto: Carina Johansen

Hullet ble oppdaget i Elvegata utenfor Kulturhuset. Kommunen opplyser at det fører til at avløpsvann renner ut i Storånå, og at det sannsynligvis vil ta noen dager før feilen er utbedret.

Kommunen må sette i gang gravearbeid i Elvegata for å urbedre feilen.

Prøver å unngå å stenge veien

Operasjonsleder i Sør-vest politidistrikt forteller at de ikke har mottatt melding om skaden ved 15-tiden onsdag.

Avdelingsleder i VA-drift i Sandnes kommune Kjell Åge Askvik forteller til Aftenbladet at de vil unngå å stenge veien i Elvegata, som strekker seg fra Kulturhuset i Sandnes og langs havneområdet.

– Vi ser ikke for oss at veien kommer til å bli stengt. Vi kan ikke love noe, men vi jobber på spreng med å unngå å stenge veien, sier Askvik.

Renner ut i Storånå

Feilen fører til at avløpsvann renner ut i Storånå, en elv i Sandnes som har sitt utspring i Stokkelandsvannet, som renner gjennom Sandvedparken og Sandnes sentrum, med utløp i Gandsfjorden.

– Det er lagt ut lenser for å redusere skaden, og ta opp overløpsvann, forteller Askvik.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 15:31

