Emilie (8) ryddet stranda på Nord-Hidle: – Veldig ekkelt med så mye søppel

Strandturen ble ikke helt som planlagt, og da åtteåringen Emilie Evertsen Fjøsne så alt søppelet utbrøt hun: – Her må det ryddes!

Emilie Evertsen Fjøsne (8) tok affære da hun så alt søppelet på stranda på Nord-Hidle. Hunden Selma, en cockapoo, var også med. Foto: Privat

Emilie Evertsen Fjøsne (8) var på ferietur på Nord-Hidle, en av Sjernarøyene i Ryfylke, hvor farfar Egil Fjøsne har hatt hytte i over tjue år. Da de skulle på strandtur med familien og så alt søppelet på stranda ved innløpet til Hidlesundet, tok Emilie raskt affære.

– Det var veldig mye søppel på stranda, og jeg syntes det var veldig ekkelt. Det kan være mye bakterier blant søppelet, og det kan være farlig for fugler og dyr som kan tro det er mat, sier Emilie.

Åtte år gamle Emilie Evertsen Fjøsne i ferd med å fylle en plastdunk med avfall etter strandrydding på Nord-Hidle. Foto: Privat

Stadig mer plast på stranda

Farfar Egil kan ikke minnes å ha sett slike mengder med plast på stranda tidligere.

– Vi ryddet mye, men det ligger fortsatt mye igjen. Det var veldig koselig at Emilie hadde lyst å rydde, men det krevde litt planlegging. Så dagen etter vi hadde vært på stranda, kom vi tilbake med søppelsekker, hansker og en svær plastdunk.

Steinstranda ligger åpent til ut mot sjøen og vanligvis reker det mye avfall på land, men Fjøsne mener mengden av spesielt plast har utviklet seg i negativ retning.

– Jeg kan ikke huske å ha sett så mye plast før. Vi finner jo alltid rester fra garn, tauverk og plastkanner. Men som vi ser av bildene, fant vi store mengder av hvite plaststrimler og små plastkapsler med en diameter på rundt én centimeter, forteller Fjøsne.

Familien Fjøsne fant mye plast i fjæra, blant annet noen hvite plaststrimler, plastkapsler og skytetråd. Foto: Privat

– Urettferdig

Barnebarnet Emilie synes det er urettferdig at hun måtte rydde søppel etter andre.

– Vi fant ølbokser og en maisboks, og jeg synes at de som kaster søppel på bakken heller må ta det med seg og finne en søppeldunk å kaste det i. Det er urettferdig at jeg må plukke det opp etter andre, sier Emilie.

Da hun ryddet stranda måtte hun jage vekk fugler for å unngå at de spiste på plasttrådene i strandkanten.

– Jeg tror at fugler og dyr tenker at det er mat, så jeg jaget vekk fuglene slik at vi kunne plukke opp plasten og kaste det i søppelet.

Resultatet etter en dags rydding på stranda: to søppelsekker og en plastdunk. Alt ble kjørt til fergekaien og kastet i en søppelkontainer. Foto: Privat

Oppfordrer andre til å ta en ryddedag

Nå oppfordrer Emilie andre til å ta med hansker og søppelsekker og rydde strendene.

– Det er nok mange strender som trenger å ryddes for søppel. Det er lurt å ha med seg hansker og søppelsekker. Og så må vi være flinkere til å kaste søppelet vårt i søppeldunker og ikke i sjøen eller på stranda, oppfordrer hun.

Og farfar Egil Fjøsne støtter barnebarnet:

– Herved oppfordres alle barn til å ta med seg foreldre, søsken, onkler, tanter, besteforeldre og venner på søppelsanketur, sier Fjøsne.