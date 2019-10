På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Korleis bygge ei fin, enkel og billig hytte?

Fredrik Refvem

Les også: Fint enkelt og billig i Suldal (først publisert 3. mars 2019)

Arkitektparet Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg frå Stavanger byggemeldte heile tre hytter før dei kom i mål.

Dei ville at hyttelivet skulle vera noko annleis enn det vanlege livet. Difor ville dei ikkje ha hytte dei kunne køyra til. Helst ville dei ikkje hatt straum og vatn heller, men av ulike grunnar blei det likevel slik, så i deira auge er dette blitt ei luksushytte.

For å få hytta ned i ein akseptabel pris måtte dei gå bort frå eit prosjekt i massivt tre. Her fins det ingen inn- utspring i korkje veggar eller tak, for slikt kostar pengar.

Det var lov å byggja ei 70 kvadratmeter stor hytte på tomta, undervegs i byggeprosessen blei grensa heva til 100 kvadratmeter.

– Men 40 kvadratmeter held lenge, slår dei to fast.

Bli med inn på deira 40 gjennomtenkte kvadratmetrar.

Først kjente han litt grums i halsen. Så sluttet Bjørn å snakke.

Anders Minge

Les saken: Stillheten etterpå (første gang publisert 1. desember 2018)

På en fjelltur i 2005 merket kona Ingeborg at Bjørn ikke var helt som han pleide. Stemmen var grøtete, med mindre trøkk enn vanlig. På vei ned fra fjelltoppen Slogen i Møre og Romsdal, sklei han og datt bakover, men ristet uhellet av seg. I egne øyne var han frisk som en fisk. Ingeborg ga seg ikke og fikk ham til legen.

Nervesykdommen ALS, sa helsevesenet.

Sannsynligheten for å leve lenger enn ett år er svært liten. Diagnosen slo dem fullstendig ut.

Men så sa Bjørn noen av sine aller siste ord:

«Jeg er glad det er meg og ikke er en av ungene våre som er syke.»

– Han ga oss nytt mot. Der og da bestemte vi oss for å leve så normalt vi kunne, så lenge som mulig, forteller Ingeborg.

Slik endte Shell-verneombudene på psykiatrisk avdeling

Jon Ingemundsen

Les saken: Ryddejobben (først publisert 11. mai 2019)

De prøvde å rydde opp i Shell. Selv endte de på psykiatrisk med kaos i hodet.

I hjørnet på venterommet sitter to menn. Stolen mellom dem er tom. Det er stille på den psykiatriske poliklinikken i Molde.

De går her jevnlig. At de denne dagen har time på samme tidspunkt, er tilfeldig. Men at de er her, mener de ikke er tilfeldig. Begge har vært hovedverneombud på Shells gassanlegg på Nyhamna utenfor Molde. Begge sliter med psykiske ettervirkninger. Historiene deres er ganske like.

Les historiene deres og hva Shell, Riksrevisjonen og Petroleumstilsynet svarer.