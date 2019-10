Skolen er så forfallen at elevene dropper å gå på do. Nå vil kommunedirektøren utsette Tastaveden til 2024

– Et sjokk, sier lederen for driftsstyret ved Tastaveden skole, Kjetil Hjertvik, om forslaget fra kommunedirektør Per Kristian Vareide, som ble lagt fram fredag.

Hjertvik har selv to døtre ved skolen. Ingen av dem går på do i skoletiden.

– De sier toalettene er ekle.

– Samme her. Min datter går heller ikke på do på skolen, sier FAU-leder Svein Helge Kallevik.

Betydelig forfall

De to viser Aftenbladet rundt både i og utenfor skolebyggene. Vi får se flere eksempler på forfallet, og listen over forhold som elever, foreldre og ansatte betrakter som uholdbare, blir lengre for hvert år som går. De mest alvorlige punktene er:

Betongklumper har løsnet og ramlet ned fra skolefasaden.

Dårlige toalettforhold for elevene. I friminuttene har de 330 elevene bare én guttedo og én jentedo tilgjengelig.

Ventilasjonsanlegget kjører på full guffe, elevene må likevel åpne vinduene for å få nok luft.

Den utvendige solskjermingen har ikke fungert på årevis.

Ny maling fester seg ikke til veggene på grunn av mye fukt.

Vannlekkasjer flere steder i skolebyggene.

– Du tåler litt mer når du har fått beskjed om at det skal komme noe bedre. Planen var at ny skole skulle tas i bruk til skolestart i august 2022, sier FAU-leder Kallevik.

Pål Christensen

Pål Christensen

– Holder bydelen for narr

Byggingen på Tastaveden skulle altså vært i gang for lengst. Men blant annet på grunn av to anbudsrunder som ikke kunne godkjennes, fordi det må være minst to godkjente tilbydere med i en slik offentlig konkurranse, har prosessen dratt ut.

Kostnadsrammen for Tastaveden-prosjektet er nå beregnet til 231 millioner kroner.

Les også:

– Jeg er stolt over at elever, foresatte og ansatte til nå har fokusert på læring og trivsel. Men bygningene trenger mer og mer denne renoveringen, sier Tastaveden-rektor Egil Alne.

– Jeg har lyst på en moderne skole for elevene, med rom som passer til den pedagogikken vi driver. Utsettelsen som nå kan komme ser jeg mørkt på, det er altfor lenge til 2024. Da vil to hele kull gå gjennom skolen uten bygninger som er gode nok, sier han.

– Å skyve dette til 2024 er helt uakseptabelt, det er et slag i magen, det er å holde en hel bydel for narr, sier en frustrert Kjetil Hjertvik.

Han understreker at alle politikerne i byen har vedtatt nybygg og rehabilitering av skolen, og at de partiene som nå kommer i posisjon har vært de sterkeste støttespillerne for opprusting av skolen.

– Vi skjønner at kommunen må spare, men nå må politikerne vise ryggrad for det de har kjempet for, sier Hjertvik til Aftenbladet.

Pål Christensen

Pål Christensen

– Må gjennomgå alt nøye

I den politiske plattformen som samarbeidspartiene i Stavanger nå skal styre etter, er Tastaveden klart prioritert. Under tittelen «Vi vil» heter det:

«Fremskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole».

– Vi må bruke de neste ukene på å gjennomgå alt i budsjettet nøye for å finne det handlingsrommet vi trenger for å gjøre det som vi har gitt uttrykk for i plattformen, sier Stavangers ferske ordfører, Kari Nessa Nordtun (Ap) i en tekstmelding.

SVs Eirik Faret Sakariassen, som skal lede Utvalg for oppvekst og utdanning, er heller ikke tydelig på hva som vil bli utfallet for Tastaveden eller de andre skolene.

– Vi er nødt til å se dette i en helhet, derfor er det vanskelig å si noe akkurat nå. Vi kommer til å gå gjennom hele investeringsbudsjettet for å se alt i sammenheng.

– Men dette er en sak dere selv har valgt å løfte fram?

– Vi ønsker å prioritere det som står i plattformen, men vi er nødt til å se det opp mot de andre tingene. Jeg har besøkt Tastaveden flere ganger og sett hvor dårlig forfatning skolen er i, og vi tar veldig på alvor de innspillene som har kommet, sier SV-politikeren.

Vil også utsette Kvernevik

Kommunedirektør Per Kristian Vareide foreslår også å utsette Kvernevik skole.

– I fjor var vi inne i økonomiplanen, i år er det utsatt. I utgangspunktet var vi forespeilet ferdigstillelse i 2023, sier rektor Lene M. Bredesen ved Kvernevik skole.

Les også:

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre en mulighetsstudie for å få fram ulike alternativer for omfang og framdrift for rehabilitering av Kvernevik skole, inkludert en ny bydelskulturskole.

Bredesen rapporterer om fukt, muggsopp, høye radonmålinger, hyppige vannlekkasjer i tak, utdaterte ventilasjonsanlegg og andre problemer.

– Vi har fem forskjellige ventilasjonsanlegg som er gamle. Hvis det ene stopper, stopper de andre også. Og vi får ikke tak i deler til varmtvannsanlegget, fordi det er så gammelt. Derfor håper vi nå at politikerne innfrir de de har forespeilet oss, sier Kvernevik-rektoren til Aftenbladet.