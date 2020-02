Sivertsen fikk full godtgjørelse også for fylkestingsverv

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) mottok godtgjørelse også fra fylkestinget etter at han ble statssekretær, og senere statsråd.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har også fått lønn som fylkespolitiker etter at han gikk inn i regjeringsapparatet, i tillegg til dobbel lønn som ordfører og statssekretær. Her fra nøkkeloverrekkelsen 24. januar. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det melder VG og Aftenposten.

Dagbladet har tidligere avslørt at Sivertsen fikk dobbelt lønn, fra regjeringen og fra Lenvik kommune, fram til årsskiftet og søkte etterlønn etter at han ble utnevnt som statssekretær 4. november i fjor.

Helt siden han ble utnevnt til statssekretær i november har han også mottatt godtgjørelse som folkevalgt i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark, skriver VG og Aftenposten mandag. Ifølge Aftenposten tok statsråden først initiativ til å stoppe utbetaling av godtgjørelse etter at avisen tok kontakt om saken i helgen.

Sivertsen har mottatt 25.063 kroner for dette vervet fra oktober til desember i 2019, og 27.375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen.

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24. januar. 13. februar søkte han om permisjon fra vervet i fylkestinget så lenge han er fiskeriminister. Mandag morgen ringte statsråden til fylkeskommunen for å be om at søknaden om permisjon fra fylkestinget skal gis tilbakevirkende kraft, og gjelde fra og med 24. januar, ifølge Aftenposten.

Sivertsen har ikke kommentert saken overfor VG eller Aftenposten. NTB har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med fiskeriministeren om saken.