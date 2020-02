Rekruttering i matfaget: – Elevene får garantert jobb

Flere fagfolk fra matbransjen i fylket møtte opp på Jåttå og Bryne vidaregåande skule for å motivere elevene til å satse på matfag og fortelle om valgmulighetene videre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Statistikken på søkere for Restaurant- og matfag ved Jåttå videregående skole har gått ned de siste årene, dermed øker behovet for rekruttering. Foto: Jarle Aasland

Kokken Andreas Myhrevold fra Ostehuset har hatt mange jobber, men har aldri skrevet en eneste søknad. Han oppfordrer elevene til å ikke stresse for mye over hvilken retning de skal velge innenfor matfaget, fordi det finnes uendelig mange muligheter.

– Jeg kan begynne i en alder av 17 og få lønna arbeid. Restaurant-verden er en helt fantastisk ting, og du er nesten garantert jobb etter utdanning.

Både Re-Naa og Sabi Omakase har mottatt stjerner under Michelinstjerneutdelingen. Myhrvold forteller at det gjør at andre restauranter i matfylket Rogaland har noe å strekke seg etter.

I 2018 var det 48 elever som søkte Restaurant- og matfag på Jåttå videregående skole, mens det i 2019 var 44 søkere. Hensikten med arrangementet er å sikre rekruttering til matbransjen, også i framtiden.

– Alle bedrifter som kommer hit i dag ønsker å engasjere dere i forhold til hva dere kan velge videre, sier avdelingsleder Per Alfred Undheim til Vg1-elevene.

Håp for alle

Silje Hanasand jobber som daglig leder på Ostehuset Domkirkeplassen. Hun forteller at hun ikke trodde det var noe håp for henne da hun først startet i bransjen.

– Jeg begynte som servitør som 18-åring. Daglig leder sto bak meg da jeg tok min første bestilling. Gjestene bestilte en fanta og en cola. Da jeg gikk til kassen, husket jeg ikke hva de bestilte. Men jeg lyktes likevel til slutt.

Sushikokken Roger Asakil Joya sammen med Vg1-elever fra Restaurant- og matfag. Fra venstre: Roger Asakil Joya, Karianne Myhre, Zuzanna Czmielewska og Malin Frøiland. Foto: Jarle Aasland

Vg1-elevene Karianne Myhre, Zuzanna Czmielewska og Malin Frøiland skal alle fortsette videre på matfag det andre året i den videregående skolen.

Karianne Myhre ønsker å utdanne seg videre i offshore. Hun forteller at interessen hennes for matlaging begynte da hun gikk på ungdomsskolen og at valg av yrkesretning falt naturlig.

Zuzanna Czmielewska anbefaler linjen til de som elsker å lage mat og forteller at hun selv har laget mat siden hun var liten.

– Jeg har alltid vært interessert i kunst og å glede andre. Jeg valgte derfor å ta konditorfaget for å kunne lage kaker og spiselige kunstverk, sier Malin Frøiland.

Roger Asakil Joya fra Sabi Omakase forteller at sushikokker bør ha sin egen kniv og at den ikke skal brukes av andre. Knivene skal også helst være så skarpe som mulig.

– Klarer dere å beherske de ulike teknikkene med kniver, så klarer dere å bli sushikokker, sier Joya til elevene.

Roger Asakil Joya driver sushirestauranten Sabi Omakase. Han snakker om hvor viktig kniver er for sushifaget. Foto: Jarle Aasland

– All mat er like viktig

– Ikke klag på at dere har vondt i ryggen av å jobbe når dere skal ut i bedriftene. Det som avgjør om dere får jobb i framtiden er at dere står på allerede nå, forteller kjøtthandleren Idar Håland fra Håland Kjøtt.

Han mener det som er avgjørende for å få jobb i matbransjen er å vise stor interesse og at det er gleden maten bringer som virkelig betyr noe.

– Alle kan ikke jobbe på en restaurant som har to Michelin-stjerner, fordi det ikke er plass til alle. Alle kan ikke jobbe som kjøtthandlere på Klepp, fordi det ikke er plass til alle. Noen av dere skal kanskje lage mat på et hjem der oldemor bor som institusjonskokk. Om du spiser på Re-Naa eller på et sykehjem, vil all mat være like viktig, forteller kjøtthandleren Idar Håland fra Håland Kjøtt.

Idar Håland gleder seg til elevene på Restaurant- og matfag skal komme seg ut av skolen og inn på arbeidsplassene. Foto: Jarle Aasland