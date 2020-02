Av- og påtroppende barnevernsjef beklager

Avgått barnevernsjef Gunnar Toresen og Kari Alværen som er påtroppende barnevernsjef i Stavanger, beklager at omsorgsovertakelsen av en 10-åring var dårlig planlagt.

Barnevernsjef Kari Alværen i Stavanger kommune.

I helgen presenterte Aftenbladet en større artikkel om en omsorgsovertakelse av en 10-åring der fem politibiler og sju politifolk var involvert.

Senere har morens advokat Evelyn Egeli utdypet kritikken.

Via kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Vigdis By, ønsker Toresen og Alværen sammen å gi et svar på advokat Egelis uttalelser:

«Vi skal gå grundig igjennom saken på nytt og sørge for at dette ikke skjer igjen. Her var det mye som gikk galt. Det har barnevernsjefen tatt selvkritikk på. Både forhenværende og nåværende barnevernsjef understreker at barnevernet har ansvar for at situasjonen eskalerte da politiet ble tilkalt. Iverksettelsen av vedtaket om omsorgsovertakelse var dårlig planlagt. Det beklager vi. Barn skal ikke legges i bakken av politifolk på denne måten. Barnevernet er til for barna, og det har vært helt sentralt for barnevernet de senere årene.

Nå må vi sette oss ned sammen med politiet for å lære av dette, slik at vi unngår at barn utsettes for noen lignende i fremtiden»

