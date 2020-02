Kulturdepartementet vil stanse pengespillreklame på norske TV-skjermer

Regjeringen vil iverksette tiltak mot ulovlig pengespillreklame på TV. – Vil få stor betydning for folk med spilleproblemer, sier kulturminister Abid Raja (V).

Kulturminister Abid Raja (V) vil få slutt på ulovlig pengespillreklame på norske TV-skjermer. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kulturdepartementets lovproposisjon har som mål å endre kringkastingsloven for pengespillreklame på norsk TV.

– Dette forslaget har det vært viktig for meg og regjeringen å få på plass, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Lovforslaget innebærer å gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører i å hindre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Ikke bare vil disse tiltakene få stor betydning for personer med spilleproblemer, men det vil i tillegg bidra til likhet for loven og like vilkår for norske og internasjonale medieaktører, sier Raja.

– Det er farlig å si at en kulturminister er kunnskapsløs, men her er det iallfall mangel på kunnskap. For det første så er ikke denne typen reklame ulovlig, og for det andre ser jeg at Raja kaller dette en omgåelse. EU har prøvd dette med omgåelse, og de har uttalt seg ganske tydelig om at det ikke er omgåelse. Man lager altså et lovforslag for å gjøre noe ulovlig, som i utgangspunktet ikke er det og gjør det på en måte som innebærer at Norge gjør noe ulovlig, ved å bryte sine EØS forpliktelser, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til TV 2.