Konfliktrådet: Mindre kriminalitet. Færre anmeldelser denne våren

Covid-19-pandemien viser igjen på krim-statistikken lokalt.

Konfliktrådet i Sør – Vest har mottatt 429 saker hittil i år. Det er 20 færre enn tilsvarende tall for 2019 som var 449, ifølge en pressemelding.

Antallet straffesaker har hatt en nedgang på 10 prosent fra 145 til 131.

Henlagte saker (under 15 år) fra politiet er uendret med 107 saker overført, mens sivile saker har økt ytterligere med 5 prosent fra

142 til 149.

«Covid-19-pandemien med mindre kriminalitet og færre anmeldelser er en av årsakene til lavere sakstall hittil i år», skriver leder i Konfliktrådet Sør – vest Mona Snørteland i en pressmelding .

Mindre tyveri dominerer med 23,5 per prosent. Voldssaker utgjør 13,2 prosent. Økonomiske konflikter utgjør 10,3 prosent,

skadeverk 8,2 prosent og annen konflikt 7,4 prosent.

Familiekonflikter står for 6,9 prosent, nabokonflikt 6,6 prosent og hensynsløs adferd 4,5 prosent.

Digitale trusler/ hensynsløs adferd utgjør 3,4 prosent.

Færre ungdommer straffet

To ungdommer i Sør - Vest er idømt ungdomsstraff hittil i år, mens 37 har fått ungdomsoppfølging. Dette er to ungdomsstraffer og 12 ungdomsoppfølginger færre enn samme tid i 2019, ifølge Snørteland.

Narkotikalovbrudd dominerer sakene med 24,5 prosent, voldslovbrudd 17 prosent, trafikklovbrudd 15,1 prosent,

skadeverk 11,3 prosent, mindre tyveri 7,5 prosent, seksuallovbrudd 3,8 prosent og vinningslovbrudd 3,8 prosent.

Ungdom som har begått et eller flere lovbrudd og har et oppfølgingsbehov, har fått redusert tilbudet under Covid – 19.

«Tverrfaglig samarbeid, ungdom, verger og privat nettverk har virkelig jobbet og stått på sammen for å forebygge ny kriminalitet og psykososiale utfordringer», skriver Snørteland i meldingen.

Meklingen måtte stenge

Med nedstengningen av Norge i forbindelse med Covid-19, ble all meklingsaktivitet stanset. Etter å ha brukt tiden på å forberede mekling på ulike digitale plattformer, iverksatte Konfliktrådet i Sør – Vest- i likhet med resten av landet – mekling via skjerm eller telefon. Partene fikk i alle saker valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes.

«Mange ønsket skjermløsning for å bli ferdig med saken», ifølge Snørteland.

Fra 22. april ble det gradvis åpnet for at sakene igjen kunne mekles fysisk, da tilrettelagt med hensyn til smittevern.

Konfliktrådene i Norge har totalt sett hatt en nedgang på ni prosent i antall saker i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. På landsbasis har konfliktrådene hittil i år mottatt 3 142 saker, mot 3 458 i

2019.

25 prosent av forholdene, omhandler vold og vold i nære relasjoner.

32 ungdommer er idømt ungdomsstraff, mens 223 har fått ungdomsoppfølging. Konfliktrådet har 12 konfliktråd med 550 meklere. Lokalt har Sør-Vest cirka 60 aktive meklere på verv.