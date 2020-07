Hør alle båtene i Vågen tute i solidaritet

Onsdag klokken 12 lå skip i hele verden på fløyta. Også i Vågen i Stavanger viste båtene solidaritet for koronafaste sjømenn.

Geir Magne Staurland Journalist

Tommy Ellingsen Tekst og foto

Det lød i hele Vågen da MS/Sandnes, Rogaland og passasjerbåter tok i bruk signallydene sine klokken 12 onsdag. Sammen markerte de at om lag 200.000 sjøfolk venter på å bli avløst, og like mange trenger å komme seg på jobb. De er alle blitt koronafaste.

Av dem som står i forlenget tjeneste, har mange vært opptil tre til fire måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier, skriver Norges Rederiforbund.

Aksjonen finner sted dagen før et toppmøte arrangert av britiske myndigheter for å diskutere situasjonen for sjøfolk under pandemien. Også norske myndigheter skal delta på møtet.

Har vært til sjøs siden januar

– Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Solberg sier også at dersom problemene rundt mannskapsskifte ikke blir løst, vil verdenshandelen stoppe opp.

Til bransjemagasinet Skipsrevyen sier overstyrmann Bengt Ellingsund at landene fører en inkonsekvent politikk.

– Det henger ikke sammen, vi får gå til kai, losse og laste, men med en gang det kommer til mannskapsbytter så er vi livsfarlige, sier han.

Ellingsrud har vært til sjøs siden januar.

Kort vei til jobben for maskinsjef Arne Norli. Foto: Tommy Ellingsen

MS/Sandnes og Rogaland med

Arne Norli er maskinsjef på MS/Sandnes og en veteran på sjøen. Aftenbladet traff ham og ble med ned i maskinrommet før å gjøre lufttrykket klart til signallyden som skulle runge utover byen. Det gamle skipet harmonerte sammen med veteranbåten Rogaland, to rutebåter og andre lenger ute på sjøen - og lød klart best.

Norli har selv vært langt på overtid i sin tid til sjøs. Han har til og med opplevd å ligge i flammehav etter at skipet han jobbet på eksploderte utenfor Kanariøyene på 70-tallet. Selv om han mener de koronafaste nå ikke har det så aller verst i forhold til gamle dager, er det klart han tuter i solidaritet likevel.

Skipet MS/Sandnes har ellers selv følt korona-pandemien på kroppen. I år har de opplevd avbestillinger for syv millioner kroner. Nå har de imidlertid fått mulighet til å være åpne på godværsdager. Utover mot august vil de fortsette å ligge i Vågen og servere sjømat.

