Helleland mener kommunen overkjører dem i E39-saken

Helleland har lenge følt seg som den «glemte» delen av Eigersund. Grovt sett er Eigersund delt inn i tre deler der alle har sterk identitet og patriotisme. Egersund, Hellvik og Helleland.

– Vi føler oss litt glemt her oppe. Det er ikke så lett å bli sett fra rådhuset, sier Kari Johanne Melhus (Sp). Hun er kommunestyrerepresentant og en av dem som brenner for bygda si.

Akkurat nå pågår en høring om ny E39. Svarfristen er i januar. Politikerne har tidligere argumentert sterkt for det som kalles R2. Dette er en sløyfe som går nærmere Egersund. I tillegg går den i nærheten av næringsparken på Eigestad på grensen mellom Eigersund og Bjerkreim.

R1

Vegvesenet og Nye Veier er enige om at R1 er best. Det samme er hedlandsbuene.

– Du ser det godt på kartet. Når R1 krysser riksveg 42 Sirdalsveien, går den rett inn i en tunnel. R2 vil ta med seg mye mer av bygda. Den kan for eksempel ødelegge drikkevannskilden til Helleland på Svalestad, sier Melhus.

Hun er selv grunneier, og for henne personlig er R1 det verste alternativet. Likevel går hun inn for denne løsningen fordi den er best for bygda.

– Det er selvsagt ulike meninger også her, men jeg mener vi må tenke på det som er best som en helhet.

Lang sving

Hun forteller hvordan R2 vil «spise» store deler av Helleland. Den vil gå rett bak skolen, barnehagen og idrettsanlegget, området de kaller hjertet av Helleland. Byggefeltet på Strømstad, der det er planlagt 150 boliger vil altså få en motorvei som nabo.

R1, derimot, vil gå i bru over Rv 42, Sirdalsveien, og forsvinne inn i en tunnel som vil komme ut ved Ørsdalsvatnet.

– En mye mer skånsom vei for hellelandsamfunnet, sier Alf Dybing.

Hedlandsbuene sliter med å forstå at det de kaller Nord-Europas lengste sving, R2, er viktigere å kjempe for enn å ta vare på bygda Helleland.

– Jeg kjenner jeg blir provosert av å tenke på at 2–3 minutter snarere vei for egersunderne gjør at vi på Helleland skal ofres, sier Nils Svalestad.

– For oss er dette en kamp for bygda. I tillegg handler det om landbruk og matjord. Landbrukskontoret har regnet ut at R2 rammer flere gårdsbruk enn R1, sier Jone Birkeland.

Ordfører Odd Stavangeland (Ap) minner om at vi nå er inne i en høringsfase. Da vil han ha alle argumenter på bordet før kommunen konkluderer.

– Vi må spørre hva som er viktigst for oss som kommune. Svaret er å tilrettelegge for arbeidsplasser. Da må det avspeiles i sakene vi jobber med. Det er for eksempel viktig for Eigersund at vi får et kryss på Sagland.

Stangeland nevner også tilførselsveien fra Klungland til krysset på Sagland som viktig, men spørsmålet er om denne tilførselsveien i det hele tatt vil bli bygget, argumenterer hedlandsbuene.

Over nyttår går Vegvesenet i gang med å utbedre veien fra Klungland til Krossmoen for 123 millioner kroner. Nye Veier har antydet at det vil få konsekvenser for en eventuell ny tilførselsvei til Sagland (se kart).

Ordfører Stangeland er opptatt av å få fram alle argumentene i saken om ny E39. Derfor arrangerer kommunen møte med hedlandsbuene slik at alle kan lytte og lære av hverandre.

– Jeg er opptatt av at når beslutningen blir tatt og vi får vite hvor veien skal gå, skal vi vite at alle er hørt og at alle argumenter ble spilt inn på forhånd, sier Stangeland.