Rykker ut til mulig skogbrann på Ombo

Brannvesenet rykker søndag morgen ut til Ombo for å sjekke en melding om at det skal være brann i kratt og skog der, muligens etter lynnedslag.

Meldingen kom til brannvesenet like før 09.00 søndag morgen. For å komme seg over til Ombo, har brannvesenet rekvirert Hjelmelands-ferja.

– Vi er på vei over for å sjekke det nå, opplyser vaktleder i brannvesenet til Aftenbladet.

Norled opplyser at rute 1 i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik er midlertidig innstilt på grunn av assistanse til brannvesenet. Den vil være i rute igjen fra avgangen klokken 09.45.

