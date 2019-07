Mann hoppet fra ferjelemmen, Tau-ferja måtte styre unna

Klokken 23.55 i natt fikk politiet en melding om at en mann hadde hoppet i sjøen fra ferjelemmen på Fiskepiren, mens Tau-ferja var på vei inn til kai. Det var ferja som meldte dette til politiet.

Ferja måtte svinge til side, og mannen skal ha forsvunnet for varsleren i sjøen. Da ble store ressurser kjørt til stedet, og søk ble satt igang.

Etterhvert kom mannen på land ved hjelp av en stige, og sa han bare skulle bade. Han skal ha vært beruset under opptrinnet.

Den 27 år gamle mannen er nå anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Dette er for forstyrrelse av fred og orden som vi sier, han får nok et forelegg for dette, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen ved Sør-Vest politidistrikt.