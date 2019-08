Øyposten: Kristen-politiker kalte 13-åringer hjernevasket på Tomatfesivalen

Jentene kom i kontakt med politikeren fra Partiet De Kristne , Kjell Skartveit, da han stod på stand for partiet under Tomatfestivalen på Finnøy sist helg.

Det er Øyposten som skriver dette.

Jentene som diskuterte med Skartevit ble kalt hjernevasket fordi de var uenige med ham i spørsmål om kjønn og homofili.

Kandidaten fra Partiet De Kristne, Kjell Skartveit er stavangermann og står som nummer to på partiets liste. Etter Tomatfestivalen skal flere personer ha reagert på meningene hans og på måten han argumenterte på mens han stod på stand.

Blant de som reagerte var partikollega Karl Magnus Landa som er fra Finnøy. Han stod sammen med Skartveit på stand og synes ikke at oppførselen hans er akseptabel.

– Slik oppførsel er ikke greit, og jeg ble ganske flau over det Skartveit sa og gjorde, sier han til Øyposten.

Etterpå har Landa sendt en e-post til partiledelsen og ber om at han blir fjernet fra partilista.

Kjell Skartveit selv sier til Øyposten at jentene oppførte seg aggressivt overfor ham og at de brølte ham opp i ansiktet.

Om å bruke begrepet hjernevasket sier han at det er et sterkt uttrykk, men han ikke beklager det. Han sier imidlertid at han heller burde ha sagt at meningene deres var et resultat av politisk vilje og opplæring i skolen.