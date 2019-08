Ålgårdmann vil bruke industristøvsuger på kunstgress-gummi

Det handler om de små, svarte gummibitene som alle kunstgressbaner er fulle av, og som etter litt fotballspill havner utenfor banen. Gummibitene er oftest laget av gamle, utrangerte bildekk og inneholder mikroplast, noe vi skal ha minst mulig av ute i naturen.

– Denne løsningen er så latterlig enkel at det er rart ingen har kommet på det før, sier Oddleiv Fjetland, som driver Fjetland elektroservice på Ålgård.

Lokalavisen Gjesdalbuen var først ute med å omtale saken.

Forbud fra 2022?

EU har varslet at de fra 2022 vil forby kunstgressbaner med gummigranulat, på grunn av mikroplasten som går ut i naturen.

Fjetland har dessuten fått med seg de mange medieoppslagene om utrangerte kunstgressbaner som er deponert ulovlig i norsk natur.

– Jeg har irritert meg over at det ser ut til å ta tid å finne løsninger på problemet. Så kom jeg på at en helt vanlig industristøvsuger kunne være en del av løsningen. Slik jeg ser det er en kunstgressbane som et vanlig industrigulv, med mye rusk som må samles opp. Forskjellen er at banen ikke har tak over, sier Fjetland til Aftenbladet.

Jarle Aasland

– Måtte tenke litt

Han har ikke funnet opp noe av utstyret selv, det er bare sammenkoplingene han måtte spekulere på.

– Det er elektro som skal kombineres med trykkluft og avsug, så jeg måtte tenke litt. Men jeg mener dette kan være en del av løsningen på et problem, sier Fjetland til Aftenbladet.

Han har så langt vært og demonstrert sin egen lille «Petter Smart-løsning» for kommunene Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time. Løsningen består av en industristøvsuger som med en kraft på rundt 3500 watt – det vil si to-tre ganger kraftigere enn en vanlig støvsuger – er koplet sammen med en kompressor og et aggregat.

– Enkel og bra løsning

– Jeg synes dette er knallbra, sier Arild Volden, som er leder for teknisk drift i Gjesdal kommune. Han har allerede lagt inn bestilling på en industristøvsuger fra Fjetlands bedrift.

– Gummigranulatet flyter alle veier og i dag driver vi med løvblåser og feiekost for å få det inn på banen igjen. Jeg synes denne løsningen ser både enkel og bra ut, til nå har jeg ikke sett noe bedre i markedet. Her kan vi samle opp granulatet, rense det for annet rusk og få spredd granulatet ut på banen igjen, sier Volden til Aftenbladet.

Jarle Aasland

Time kommune vil vente

Mandag var Fjetland på Bryne-besøk, nærmere bestemt ved kunstgressbanen på Rosseland, for å demonstrere nyvinningen. I motsetning til Volden i Gjesdal vil driftsleder Kåre Lende i Time kommune vente og se hvilke løsninger kommunen skal velge.

– Dette er ennå så nytt at vi vil avvente og se hvilke løsninger som kommer, sier Lende til Aftenbladet.

Oddleiv Fjetland håper selvfølgelig å gjøre butikk på den løsningsvarianten han har fundert seg fram til. Samtidig ser han gjerne at andre videreutvikler ideen.

– Blir løsningen kopiert, er det bare bra, sier han.