Påskesol: Så lenge varer drømmeværet

Et kraftig høytrykk som ligger over landet har gitt en drømmestart på påsken. Spesielt i Sør-Norge. Også mandag vil solen skinne fra en skyfri himmel.

- Det er kaldt om natten - flere plasser er det fremdeles minusgrader - og varmt om dagen. I Rogaland er det over ti grader de aller fleste plasser, sier Lars Andreas Selberg, som er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

LES OGSÅ: Fortsatt ikke kontroll over brann i Sandnes - helikopter og mannskap slukker for fullt

Nylig sendte Meteorologisk institutt ut et moderat farevarsel for gress- og lyngbrann på grunn av det tørre været, som ser ut til å fortsette.

Bittelitt nedbør

- Slik det ser ut nå blir det veldig flott vær denne påsken. Riktignok vil det for Rogalands del skye litt til i løpet av tirsdagen. Tirsdag kveld kan det til og med komme litt nedbør, men allerede onsdag klarner det opp, sier meteorologen.

LES OGSÅ: De tror på påskeslush i bakkene og høy solkremfaktor på afterski

Prognosene antyder at det vil være noen skyer også onsdag og utover, men at det like fullt vil bli et flott påskevær.

- Samtidig som det kommer inn litt skyer, vil temperaturene stige. Det er godt mulig at vi får 15 grader flere plasser i Rogaland, sier Selberg.

Lite vind

En god nyhet for brannvesenet, som har hatt en svært travel helg i Rogaland, er at vinden ikke kommer til å øke i styrke.

- Akkurat nå er det østlig frisk bris i fjellet. Ellers vil det være veldig lite vind de nærmeste dagene, sier meteorologen.