Utlysning av ny milliardkontrakt i Rogfast

Tidligere er Kvitsøy-kontrakten utlyst. Neste ut er kontrakten som kalles E 03 og omfatter bygging av den sørlige delen av Boknafjordtunnelen - fra Mekjarvik og nordover. Kontrakten er cirka 9 km lang tunnel med to løp.

Tunnelmassene vil bli fylt ut i Mekjarvik sør, hvor utfylling allerede er startet.

- I kontrakten inngår også to sjakter til utlufting av tunnelen i området ved golfbanen på Tungenes. Kontrakten vil bli en såkalt utføringskontrakt med enhetsprisar, sier avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen, Kjartan J. Hove, i en pressemelding.

To ulike kontraktsformer

Den tredje og siste av de store tunnelkontraktene på Rogfast blir utlyst like over sommerferien. Dette er den nordre delen av Boknafjordtunnelen (9 km lang med to løp). Denne kontrakten omfatter også cirka 1,5 kilometer 4-felts veg i dagen på Bokn, fra tunnelmunningen og fram til påkobling til dagens E39. Denne kontrakten vil bli en totalentreprise.

Summene er store. Kvitsøy-kontrakten er verd 3–3,5 milliarder kroner. De to neste store kontraktene er tallfestet til en verdi på 2,8 milliarder og 2,7 milliarder kroner.

Dermed vil det være to ulike kontraktsformer på søre og nordre delen av Boknafjordtunnelen. I en totalentreprise får entreprenøren blant annet et større ansvar for prosjekteringen.

Større ansvar på entreprenøren

– Ved å gjøre det slik ønsker Statens vegvesen å få erfaring med to ulike kontraktsformer på et stort prosjekt som Rogfast. Det vil komme til nytte seinere når vi skal vurdere fordeler og ulemper med ulike kontraktsformer på så store prosjekter, sier Hove i pressemeldingen.

Kontraktsformen har vært omdiskutert. Sist sommer skrev Aftenbladet at Vegdirektoratet hadde bestemt seg for å utsette Kvitsøy-kontrakten i minst fire til seks måneder for å revurdere om riktig strategi var lagt for kontrakter og gjennomføring. Da sa Espedal følgende:

– 2025 ryker. Nå ser vi på 2026 som et sannsynlig åpningstidspunkt, men blir det enda mer forsinkelser, kan også det ryke, sa han.

Siden er tidsplanen blitt revidert til 2027. Da Stortinget vedtok Rogfast, ble det lagt til grunn åpning i 2025/2026.