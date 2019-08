Wedler klaget på kommunens avslag på utleieleiligheten

Fremskrittspartiets tidligere gruppeleder i Stavanger, Christian Wedler, bygde om kjelleren i sitt bolighus på Våland uten å søke kommunen, og Aftenbladet kjenner til at Wedler i hvert fall i perioden 2012–17 leide ut leiligheten, og at han da tok 7500 kroner i månedlig leie.

Kort tid etter omtalen i Aftenbladet i fjor høst sendte byggesaksavdelingen brev med krav om at det skulle søkes om godkjenning innen 1. oktober i fjor.

I juni avslo kommunen godkjenning av leiligheten, på bakgrunn av tre ulike paragrafer om lys, utsyn, og bad/toalett, etter forskriften Tek 17 om tekniske krav til byggverk.

Christian Wedler klaget dette vedtaket inn til byggesaksavdelingen 10. juli.

Dette skriver Wedler i klagen til kommunen:

«Kjernen i begrunnelsen er at byggesak ikke har vurdert grunnlaget for dispensasjon utfyllende nok, og vurdert dispensasjonsmulighetene godt nok. Blant annet har kommunen lagt til grunn at det må være fullt handikap-toalett i en leilighet man må gå ned en trapp for å komme inn i. Ei heller har byggesak vurdert mulighetene for å sette vilkår for dispensasjonen. Det er sterke grunner til å gi dispensasjon. Det er bl.a. et behov for denne type utleieleiligheter i området».

Videre skriver han at det ikke er hans intensjon å skille leiligheten ut som egen enhet, som han hevder kravene legger til grunn.

«Jeg mener derfor at kommunen kan sette som vilkår for dispensasjonen at leiligheten ikke skal skilles ut, men være en utleieleilighet eller tilknyttet boligen. Jeg vil altså fullt ut akseptere et vilkår om at leiligheten ikke kan seksjoneres ut som en egen enhet», står det i klagen.

Kommunen ber om fullstendig søknad

Tirsdag 6. august svarte byggesaksavdelingen på Wedlers klage, hvor de ber om at Wedler sender inn en komplett søknad hvor kravene til rom for varig opphold dokumenteres.

«Klagen innehar ingen vesentlige nye momenter som tilsier at vi vil omgjøre vårt vedtak. Vi tolker klagen slik at du ønsker at bruken av kjelleren endres til rom for varig opphold. Har vi forstått klagen riktig ber vi om at det innsendes en komplett søknad hvor kravene til rom for varig opphold dokumenteres oppfylt. Vi minner om at det er krav om intern forbindelse mellom kjeller og hoveddel ved en bruksendring. Vi ber om at en tilbakemelding på ovennevnte innen 12.09.2019, i motsatt fall vil saken avsluttes fra vår side» skriver byggesaksavdelingen i sitt svar til Wedler.

Aftenbladet har vært i kontakt med Christian Wedler, som ikke ønsker å kommentere saken.