Gratis taxi på valgdagen i Stavanger

Det er Stavanger Taxi som spanderer.

– Vi gjør dette for å støtte opp om lokaldemokratiet og markere at vi er en viktig del av lokalsamfunnet, sier Arild Birkedal, avdelingsleder for Sentraldrift i Stavanger Taxi.

Tilbudet gjelder i tidsrommet fra klokken 10-14 på valgdagen.

Bestill på forhånd

De som har behov for slik transport, kan kontakt med taxiselskapets kundesenter på telefon 51909090. Her oppgir de navn, henteadresse, telefonnummer og ca. klokkeslett de ønsker å hentes. De vil bli oppringt i god tid før hentetidspunktet, med bekreftelse på når drosjen kommer. Drosjen vil vente ved valglokalet og kjøre passasjerene tilbake til henteadresse.

Fristen for å sette seg på liste settes til valgdagen klokken 08.00.

Ordningen gjelder i Stavanger kommune, med unntak av Austre Åmøy og byøyer uten bruforbindelse.

Tredje gang

– Det er tredje gang vi gir dette tilbudet på valgdagen. Faktisk har færre enn ventet benyttet seg av det, og vi håper på flere denne gang, sier Birkedal.

Han mener det er viktig at folk bruker stemmeretten. At de ikke kommer seg til og fra valglokalet, skal i alle fall ikke være årsaken til at de dropper å stemme.

– Stavanger Taxi frakter daglig unge til skolen, eldre og funksjonshemmede til ulike tilbud og pasienter til sykehus. Vi er rett og slett en viktig del av samfunnet, og vi ser på dette med gratis transport på valgdagen som en del av samfunnsoppdraget vårt, forklarer Birkedal.