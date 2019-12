Vareide svarer på kritikk: - Vi kan ikke kaste folk ut av sykehjemmene for å nå noen måltall

Trond Birkedal gikk i helgen hardt ut mot kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, og mente at han styrte kommunen mot ROBEK-lista med sitt budsjettforslag. I en kommentarer i Aftenbladet kalte han budsjettforslaget fra Vareide for en «drittpakke til Stavangers politikerne».

De folkevalgte i Nye Stavanger vedtok 19. juni i år at kommunen i perioden 2020–2023 skal ha minst 2 prosent netto driftsresultat, at egenfinansiering skal være minst 50 prosent og at gjeldsgraden skal være maksimum 60 prosent.

Dette mener Birkedal er en klar instruks til kommunedirektøren og at han må ta hensyn til dette når han legger frem sitt budsjettforslag.

– Det er til og med eksplisitt vedtatt følgende formulering: «Måloppnåelsen for netto driftsresultat og investeringsnivået har høyest prioritering i kommende økonomiplan».

– Bør få konsekvenser

Birkedal påpeker at da kommunedirektøren la frem sitt budsjettforslag 25. oktober, hadde han valgt å se helt bort ifra de politiske vedtakene. Her la han frem et budsjett som viser at kommunens driftsresultat blir på 0,1 prosent i 2023, at egenfinansieringen er 42 prosent og at gjeldsgraden øker til 90,4 prosent i slutten av perioden.

Birkedal mener dette betyr at direktøren enten ikke har lest politikernes vedtak, ikke har forstått det, ikke bryr seg om det eller ikke ser seg i stand til å utføre det.

– Alle fire muligheter er alvorlige og bør få konsekvenser, mener Birkedal.

– Lite å gjøre med inntektssiden

Kommunedirektør Per Kristian Vareide forklarer at de politiske vedtaket gjort i juni er et langsiktig målvedtak, og at det ikke er mulig å følge det vedtaket på kort sikt uten at det har dramatiske konsekvenser for driften. Han mener en av hovedgrunnene til at det blir vanskelig, er at det er mye som er statlig styrt av kostnadssiden for kommunen.

– I en handlings- og økonomiplan har du en inntekt- og en utgiftsside. Inntektssiden er et lite å gjøre noe med. Det vi kan gjøre her er eiendomsskatt. Det kan vi ikke bruke i 2020. Jeg kunne imidlertid ha satt opp skatteanslaget, men jeg er konservativ og ønsker å være forsiktig med det, sier Vareide.

Om kommunen skulle økt ytterligere ett prosentpoeng på netto driftsresultat, måtte kommunedirektøren ha kuttet ytterligere 100 millioner på utgiftssiden.

– Det er vanskeligere å gjøre det uten at det går kraftig ut over tjenestene innbyggerne får, sier han.

Vareide mener at om han hadde vært lojal mot det politiske målvedtaket som ble gjort i juni, måtte han ha vært illojal mot andre tidligere politiske vedtak.

– Den viktigste forklaringen på at budsjettet er slik det er inneværende år, er at tidligere politiske vedtak ligger til grunn for kostnadsnivået, sier han.

– Oppkonstruert problemstilling

– Trond Birkedal mener du enten ikke har lest vedtaket som fellesnemnda i Nye Stavanger gjorde i juni, ikke forstått det, ikke bryr seg om det eller ikke ser seg i stand til å utføre det. Hva er grunnen?

– Dette er en oppkonstruert problemstilling. Birkedal vet at vi er under sterk statlig styring på utgiftssiden. Om vi skulle ha kuttet så det monner, er det innenfor oppvekst og skole, og helse og omsorg.

– Oppvekst er det vanskelig å gjøre med. Innenfor skolen er det en bemanningsnorm hvor vi ikke kan ha mindre bemanning, og å kutte 100 millioner kroner på helsetjenester er ikke faglig forsvarlig. Vi kan ikke kaste folk ut av sykehjemmene for å nå noen økonomiske måltall, sier Vareide.

– I overkant pessimistisk

– Så du sier at på grunn av at det tidligere flertallet har hatt høy sigarføring, så sliter kommunen nå?

– Jeg vil ikke bruke høy sigarføring. Men denne kommunen har hatt god økonomi i mange år, og politikerne har ønsket å bruke den økonomien til tjenester til innbyggerne. Nå har vi møtte en situasjon hvor inntektene har falt en god del. Vi får håpe det snur, men det er ikke lett når vi blir servert det strammeste statsbudsjettet på 15 år, mener han.

– Birkedal mener du styrer kommunen mot ROBEK-lista?

– Det er i overkant pessimistisk. Vi ligger nær én prosent de kommende årene, men han har rett i at det siste driftsår ligger på 0,1 prosent i overskudd. Det skal vi imidlertid ikke legge for mye vekt på nå. Det er tre statsbudsjetter som skal egges frem før vi er der. Det kan gå verre og det kan gå bedre før vi kommer dit. Å styre mot ROBEK vil aldri være en realitet i en kommune som Stavanger, men på sikt må vi gjøre noe med kostnadsnivået, sier han.

– Hva vil på sikt si?

– Det er lite vi kan gjøre på ett år. Vi snakker om 3–5 år før vi kan gjøre noe som gir stor nok effekt, mener han.

– Birkedal mener du har gitt møkkajobben til politikerne. Har du det?

– Nei, det er igjen en språkbruk jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er politikernes plikt og privilegium å gjøre økonomiske prioriteringer i en kommune.

Han forklarer at han alltid har vært lojal mot de budsjettvedtak politikerne har gjort. De faktiske budsjettvedtakene fattes når kommunestyret behandler handlings- og økonomiplanen i desember. Men at han likevel må sørge for at vedtakene skal ha rot i virkeligheten.

– Politikerne velger hva de skal prioritere. Nå prioriterer flertallet SFO og barnefamilier, mens kultur blir nedprioritert noe i forhold til det som har vært. Det er ingen andre enn folkevalgte som kan gjøre den type valg. Så bidrar vi til kvalitetssikring.

– Ingen overhengende fare

– For å oppsummere?

– Det er ingen overhengende fare for at vi kommer på ROBEK-lista. Men situasjonen er og har vært slik at det er høyere kostnadsvekst enn inntektsvekst. Det kan ikke fortsette. Men vi kommer til å finne ut av det, og noen må akseptere at de får mindre ressurser, sier kommunedirektøren.