Historisk samarbeid: Wirak tar Høyre inn i varmen

– Det stemmer at vi har invitert de andre partiene til å samarbeide om budsjettet. Vi vil se om summen av gode forslag kan bli enda bedre, så får vi se, sier ordfører Stanley Wirak litt hemmelighetsfull.

En slik invitasjon har kommet kun én gang tidligere i løpet av Wiraks tre perioder som ordfører, men dette vil være første gang partiene samarbeider.

– Det stemmer at vi bare har gjort dette en gang før da vi hadde en diskusjon om eiendomsskatt. Nå er det avklart, sier Wirak.

Torsdag ettermiddag er det planlagt budsjettmøte på rådhuset. Her møter H, KrF og V, foruten om posisjonspartiene Ap, Frp, Sp og FNB.

Høyre og KrF er med

Høyres gruppeleder Inger Klippen mener en av hovedgrunnen til at partiene kan samarbeide er rådmannens budsjettframlegg.

– Rådmannens budsjett var et tydelig budsjett, hvor hun har lyttet til oss og lagt inn mange gode Høyre-saker de neste fire årene, sier Klippen.

Klippen trekker blant annet frem midlene som har blitt lagt inn til tidlig innsats, at det blir satset på flere lærere i skolen og satsingen på folkehelse.

– Selv om det er et enormt stramt budsjett med lite handlingsrom, har rådmannen med det handlingsrommet hun har hatt, fått inn saker som er viktige for oss i Høyre.

Når da ordføreren inviterte opposisjonspartiene til en samtale om budsjettsamarbeid, var Klippen positiv.

– Vi har hatt en veldig hyggelig og god tone, med flere konstruktive samtaler, sier Klippen.

Må bli enig om investeringsbudsjett

Ifølge Klippen gjenstår det nå å bli enige om et investeringsbudsjett. Det blir de trolig enig om under torsdagens møte.

– Her er et av våre krav at Sandved skole må prioriteres og fremskyndes i budsjettet. Det har vi fått gehør for i hele gruppen, men vi har også fått svar fra administrasjonen om at det er teknisk vanskelig å få til, sier Klippen.

– Har dere måttet svelge noen kameler?

– Ikke så langt. I utgangspunktet er rådmannens budsjett veldig bra, sier Klippen.

– Så da ligger det ingen ishall inne i budsjettet?

– Det er satt av noen sonderingsmidler mot slutten av budsjettperioden, men ikke 200 millioner, sier Klippen.

– Er det din inntreden som gjør at samarbeidsklimaet nå ser ut til å ha bedret seg?

– Det vet jeg ikke. Det virker som om alle partiene er innstilt på å få et bedre samarbeidsklima. Vi vil ha det triveligere og mer konstruktivt nå, og det må vi prøve å få til.

– Hvorfor tror du at dere har blitt invitert?

– Jeg vet ikke, men det var hyggelig. Vi vil få til det beste for innbyggerne og ikke ha dårlig stemning, sier Klippen.

KrF forklarer at de nå har vært i opposisjon i åtte år, og av den grunn ønsker et bredere samarbeid. Når ordføreren da inviterte, var de ikke i tvil. Gruppeleder Oddny Helen Turøy vil imidlertid ikke si noe om hva de får eller ikke får med i budsjettet for å være med.

SV, MDG og Rødt takket nei

Forrige uke var alle gruppelederne samlet til budsjettmøte. Her presiserte Wirak at det ikke var aktuelt å legge inn mer i inntekt enn det rådmannen legger opp til i sitt forslag til økonomiplan.

– Det er fortsatt usikre tider, selv om mye tyder på at ting nå lysner. Arbeidsledigheten er ned fra 6,6 til 3,1 prosent, vi har så langt i år fått 1000 nye innbyggere. Noe som på sikt vil gi flere skattekroner. Det er mer fart i økonomien. Men vi vil se at det virkelig går den rette veien før vi legger inn mer optimistisk prognoser, sier Wirak.

Dette var hovedgrunnen til at SV takket nei til budsjettsamarbeid.

– Vi som ønsker å stå utenfor budsjettsamarbeidet vil hente inn mer inntekter for å sikre driften. Det vil ikke posisjonen. Det er helt nødvendig etter alle årene med kutt. Når rådmannen legger inn ytterligere kutt på 1 prosent som skal øke til 1,5 prosent, innenfor alle tjenesteområder, da kan vi ikke være med, sier SV-leder Heidi Bjerga.

Stemningen mellom flertallet og mindretallet i Sandnes har tidvis vært svært anstrengt. Mindretallet bestående av H, KrF, V, MDG, SV og R har beskyldt flertallet for å stemme ned forslag fra andre partier.

Senest forrige uke skrev Aftenbladet om SV, KrF og Høyre i Sandnes mener Ap og posisjonen vil ta æren for forslaget om å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp, en sak de har kjempet for i årevis.

– Jeg håper dette er en ny tone. Selv om vi ikke velger å samarbeide om budsjettet, så håper vi på god dialog om andre ting, sier Bjerga.

MDG har, selv om de også ble invitert, valgt å ikke være med i budsjettsamarbeidet.

– Vi takket nei denne gang, men kanskje neste år. Det er noe nytt og positivt. Det er alltid positivt med samarbeid og kommunikasjon på tvers av opposisjon og posisjon. Vi håper dette kan skape en god bunn for samarbeid i fremtiden, kanskje i nye konstellasjoner, sier gruppeleder Erlend Kristensen (MDG).

Wirak vil ikke avsløre hva som blir Aps viktigste prioriteringer.

– Vi har et godt utgangspunkt i rådmannens budsjett.

