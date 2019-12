Disse storjobbene kunne vært raskt i gang, men kommer ikke

– Vi har prosjekter som er byggeklare, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

– Første etappe av Transportkorridor Vest, fra Sola skole til Risavika, er ferdig regulert. Der er prosjektkostnaden beregnet til rundt 740 millioner kroner. Første etappe av ny E39 mellom Hove og Ålgård, mellom Hove og Osli, er også ferdig regulert. Der er prosjektkostnaden 560 millioner kroner, opplyser Eiterjord til Aftenbladet.

Totalt er de to kontraktene dermed verdt 1,3 milliarder kroner.

Dette er eksempler på oppdrag som kunne vært interessante for blant andre Risa AS, som nå har sendt ut varsel om permittering til 200 av sine vel 500 ansatte.

Ifølge Eiterjord kunne disse to storjobbene vært sendt ut på anbud i løpet av to-tre måneder, dersom politikerne ville prioritere dem.

– Vi har presisert at dette er fornuftige, gode prosjekter som også passer bra for entreprenørmarkedet, sier Eiterjord.

Men det ligger slett ikke an til å bli noen kontrakt-festligheter med det første, skal vi tro Lars Aksnes, leder i styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

– Et klarsignal for å bygge disse to prosjektene i løpet av to-tre måneder, er helt uaktuelt. Det er lite sannsynlig at de blir prioritert i løpet av det neste året, fordi dette er riksveiprosjekter som ikke ligger inne i statsbudsjettet for neste år, sier Aksnes til Aftenbladet.