Ny utredning lagt fram i dag: Dette området på Jæren kan skape fra 3200 til 6200 nye arbeidsplasser

Det kommer fram i en rykende fersk konsekvensutredning som Norconsult har laget på oppdrag fra Time kommune.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tre areal i dette området bak Kvernaland kan bli øremerket for datasenter og kraftkrevende industri i en ny kommuneplan for Time. Nede på bildet har Statnett på Kalberg startet byggingen av regionens nye strømbase. Bak til høyre ligger Frøylandsvatnet. Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

11. mars i år sa formannskapet under sterk tvil ja til å utrede samfunnsnytten og ulempene for de enorme planene for datasenter og kraftkrevende industri bak Kvernaland.

I dag morges (torsdag) kom konsekvensutredningen som blant annet skal gi en objektiv vurdering over hvor mange nye arbeidsplasser satsingen kan gi. På forhånd har mange stilt seg skeptisk til de høye jobbtallene som er oppgitt av aktørene som vil inn i området.

De nye jobbtallene

Nå anslår Norconsult at det her kan skapes 3200 årlige arbeidsplasser på lang sikt på Jæren. Dette er det lave anslaget.

Det høye anslaget viser at satsingen kan gi 6200 årlige arbeidsplasser. Og alle tall gjelder for perioden etter at investeringsfasen er avsluttet i 2030.

Utenom kommer fra 600 til 1200 arbeidsplasser i investeringsfasen fram til 2030.

- Intervallet uttrykker usikkerheten i hvor mye sysselsetting anlegget vil kunne generere, og er uttrykt i tre beregningsalternativer: Lavt, Middels og Høyt, påpeker Norconsult.

Sysselsettingseffektene avhenger både av interessen hos dataselskap for å etablere seg i området og omfanget av leveranser fra det regionale næringslivet.

- Det er potensial for videre ringvirkninger gjennom blant annet utnyttelse av overskuddsenergi fra datasenter og annen aktivitet relatert til datasentervirksomheten, men disse virkningene anses særlig usikre og er ikke forsøkt tallfestet, går det fram av utredningen.

Dette er de tre utvalgte områder på Kalberg og Fjermestad ved Kvernaland som blir vurdert til datasentre og kraftkrevende industri. Foto: Viktor Klippen

Fakta Bakgrunn Strømbase: Statnett bygger nå regionens nye strømbase, Fagrafjell på Kalberg i Time og ny 67 kilometer lang motorvei for strøm fra Lysebotn til Kalberg. Datasenter: Green Mountain ønsker å bygge sitt fjerde datasenter i Norge på Kalberg. Planlegges: Time kommune har startet en regulering som kan åpne for at store internasjonale aktører velger å lande nettopp på Jæren, der de kan få kort vei til nok strøm. Tomten: Av et areal på 6000 dekar blir tre områder på til sammen 1881 dekar pekt ut som aktuelle. 422 dekar alt ligger inne som nytt næringsområde, i Klepp, slik at det netto dreier seg om legge til rette for 1459 dekar nytt areal. Hvor: To av områdene ligger nord for Åslandsvegen, men det er også tegnet inn 745 dekar sør for Fjermestadvegen. Det populære turområdet Brekkenuten og landbruksområdene på Frøyland blir ikke berørt i disse planene. Planen unngår grunneiere som ikke vil ha utbygging. Les mer

Anslo opp mot 10.000 nye jobber

På forhånd har både Smedvig-eide Green Mountain og Lyse AS flere ganger gjentatt at selskapene ser for seg at det på Kalberg kan skapes fra 7600 til 10.000 arbeidsplasser i løpet av en tiårsperiode.

Det viser selskapenes egen mulighetsstudie. Da er også ringvirkninger i regionen tatt med.

Green Mountain gjorde dette anslaget i mars i år:

- Våre estimater er at med den tilgang på strøm som finnes på Kalberg, så er det potensial for opptil 10.000 arbeidsplasser. Med den vekst som er innenfor digitalisering, er muligheten absolutt reell, skrev Tor Kristian Gyland i en mail til Aftenbladet.

Men for å skape så enormt med arbeidsplasser, må det være en god plan og området må også være tilrettelagt for industri som kan bruke restvarmen fra et datasenter. Eksempler på slik industri er landbasert fiskeoppdrett, drivhus og biogass.

- Det er for tiden stor interesse fra internasjonale aktører som ønsker å etablere seg i Norge, da vi har overskudd på strøm som også er fornybar og grønn, påpekte Tor Kristian Gyland administrerende direktør i Green Mountain.

Lyse As svarte i samme artikkel at det er vanskelig å spå antall arbeidsplasser. Men viste til en rapport for Norge fra 2017 og etableringen av Facebook sitt senter i Luleå i Sverige.

– Dersom vi klarer å tiltrekke oss tilsvarende aktivitet som Luleå, så får vi på Kalberg et sysselsettingstall som ligger rundt 7600 årsverk årlig etter 10 år, anslo Eirik Gundegjerde, direktør for strategiske prosjekter i Lyse AS.

Gikk videre med en stemme

Konsekvensutredningen blir nå en viktig del av debatten som Time nå skal ta før kommunen sier ja eller nei til et datasenter.

Rapporten går også grundig inn i miljø, trafikk og andre forhold rundt den omstridte etableringen - og viser at det er store konflikter knyttet til natur, kulturvern og jordvern.

Tirsdag vedtok Time formannskap å legge planprogrammet for satsingen ut på høring. Det skjedde med knappest mulig flertall: Fem mot fire stemmer. Mindretallet - V, SV og Sp - ville ha ut areal for datasenter og kraftkrevende industri, etter forslag fra Venstre.

Men endelig vedtak vil trolig ikke skje før til neste sommer, dersom tidsplanen blir slik administrasjonen i kommunen ser nå.