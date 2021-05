Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen fredag

Fredag klokken 11.30 holder regjeringen pressekonferanse om smittesituasjonen og vurderinger av tempo for gjenåpning av samfunnet.

Statsminister Erna Solberg tar med seg tre statsråder til pressekonferanse fredag formiddag. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil være til stede.

Det samme vil helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Helseministeren har flere ganger tidligere sagt at planen er å åpne mer av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai».

De nasjonale tiltakene som gjelder i dag, er blant annet skjenkestopp klokka 22, én meters avstand, unødvendige reiser frarådes og barnehagene og skolene på gult nivå. Det oppfordres også til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester, men fullvaksinerte teller ikke med.

Det siste døgnet er det registrert 478 koronasmittede i Norge. De siste sju dagene er det i snitt registrert 328 koronasmittede per dag. Torsdag var 99 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er første gang siden 28. februar at tallet er under 100.