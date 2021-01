Sandnes, Sola og Randaberg letter delvis på koronatiltakene

Randaberg-ordfører Jarle Bø, ordfører Stanley Wirak i Sandnes og Tom Henning Slethei i Sola ble enige om å gå videre med felles koronaregler. De letter delvis på noen av reglene som før var felles med Stavanger. Fredrik Refvem

Sandnes, Sola og Randaberg åpner for besøk i hjemmet og tillater fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge. Dermed er det slutt på full enighet om felles koronaregler for Nord-Jæren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden