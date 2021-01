Snøen stopper ikke barne­fotballen i Stavanger

På Midjord har Brodd kjøpt inn snøskuffer og oppfordret til måke-dugnad i tilfelle Stavanger kommune ikke rekker å måke før frost gjør det umulig. Aril Finnesand (forrest), Åsbjørn Sivertsen ( i midten) og Svein Erik Torvik (bak) var blant dem som tok i et tak tirsdag ettermiddag. Marie von Krogh

Denne uken ble det igjen åpnet for breddeidretten for de yngre i Stavanger. Det kunne ha blitt en kortvarig glede siden snøen la seg på fotballbanene, men kommunen og klubbene har vært på jobb for å gi barn og unge muligheten til å trene.

