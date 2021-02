- Dette er veldig smålig av Jæren skoglag

Det har skåret seg fullstendig mellom Jærens største grunneier og Bryne cykleklubb. Nå må stisyklistene ut av Njåskogen.

Siden 2015 har terrengsyklister i hele regionen hatt dette som sin sykkelskog, et 300 dekar stort område øst i Njåskogen. Nå må løypa fjernes. Foto: Geir Sveen

– Dette er forferdelig trist og veldig smålig, kommenterer Håvard Erga, leder i Bryne cykleklubb etter at han tirsdag fikk en endelig bekreftelse på at klubben må ut av Njåskogen.

Dermed må de rydde opp og fjerne den avanserte løypa for stisykling som på dugnad er bygget med naturlige og kunstige hinder i den kjente turskogen nord for Bryne. Et område på 300 dekar ble i 2015 satt av til stisykling gjennom en årlig leieavtale med Jæren skoglag.

Anlegget med kilometervis av stier er åpent for alle, men drives som Njå Bike Park, en egen terrengavdeling for stisyklister i regionen. Den inneholder også en treningsbane som ble laget for Gunn-Rita Dahle Flesjå før OL i Rio.

Ville tredoble leien

Men i januar kunne Aftenbladet melde at en ny leieavtale kunne punktere hele sykkelskogen. Bryne cykleklubb betalte i fjor 22.500 kroner for å leie området. Det nye kravet var en ny, årlig leie på 60.000 til 80.000 kroner.

– Det betyr at vi må bruke omtrent hele vår medlemskontingent på Njåskogen. Det har vi bare ikke anledning til. Vi har mange andre aktiviteter som også må finansieres, forklarte Håvard Erga den gang.

Siden er det forhandlet om leien med Jæren skoglag. Selskapet er Jærens største private grunneier og eier ikke mindre enn åtte store eiendommer på nær 12.000 dekar i Hå, Time, Klepp og Gjesdal. Inkludert er flere av de mest populære turskogene. Skoglaget kunne til slutt akseptere en leie på 50.000 kroner.

Sponsorer bladde opp

– Vi har i de siste fått inn flere sponsorer, fra både Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time. De ville dekke de ekstra kostnadene med ny leieavtale for Njåskogen. Da svarte vi skoglaget at vi godtok deres siste tilbud på 50.000 kroner, men i dag får vi altså beskjed om at vi likevel må ut av skogen. De har også trukket sitt eget tilbud. De vil ikke lenger ha en avtale med oss, og dermed stenger de stiene. Avtalen går ut 1. mars, sier Håvard Erga.

Han synes dette er ekstra beklagelig siden det skjer i en tid med korona, der mange aktiviteter for barn og unge er stengt, og der folk oppfordres til «uteaktiviteter» som i Njåparken.

Kommunen er aksjonær

Det hører med at også Time kom på banen som aksjonær: Kommunen har rundt 10 prosent av aksjene, og er dermed en av de fire store aksjonærene. De andre tre er Gudleik Njå, David Njå og Olav Stangeland (ikke entreprenøren), som hver har en andel på rundt 10 prosent.

– Denne saken har mildt sagt skapt undring både hos ansatte i kommunen, folkevalgte og en del innbyggere, skrev kommunalsjef Bjørn Meling i en e-post til skoglaget. Han fryktet at Jæren skoglag kunne tape omdømme midt i en verdensomspennende pandemi.

Men dette gjør ikke inntrykk på skoglaget. Styreleder Christian Aasland vil ikke kommentere den siste utviklingen, men viser til et leserbrev de sendte til Aftenbladet for noen uker siden som ikke er kommet på trykk.

Sykling skader skog

Der står det at avtalen ikke vært problemfri for skoglaget da de ser at en del trær får skader på røtter grunnet syklingen, som igjen forringer kvaliteten på tømmer slik det blir svært dårlig betalt ved hogst og dermed dårlig økonomi for skoglaget.

Skogens ve og vel står høyt på vår prioritering. I det perspektivet kan vi ikke fortsette sykkelavtalen, melder styret i Jæren skoglag, her representert av David Njå og Christian Aasland, ved tømmer som er hentet ved sykkelskogen i Njåskogen. Foto: Geir Sveen

I avtalen er det tydelig merket på kart hvor syklingen skal foregå. Dessverre er dette ikke blitt fulgt av syklistene, og terrengsykling skjer over store deler av Njåskogen.

– Jæren Skoglag AS er et privat aksjeselskap og har over 400 aksjeeiere. Selskapet ble stiftet så langt tilbake som i 1874. Vår formålsparagraf sier blant annet at vi skal forvalte våre eiendommer på beste måte ved skogsdrift. Derfor står skogens ve og vel høyt på vår prioritering. I det perspektivet kan vi ikke fortsette sykkelavtalen, heter det i leserbrevet.

Klubben får likevel gjennomføre planlagte barne- og ungdomsaktiviteter i vår, men opprydning av området må skje innen 1.8.21.