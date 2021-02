Ny virusmutasjon påvist i Stavanger

En nigeriansk virusvariant ble forrige uke påvist i Stavanger. Det er andre gang denne virusvarianten har blitt oppdaget i kommunen.

Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden. Foto: Kristian Jacobsen

Pernille Filippa Pettersen Journalist

– Vedkommende var gjestearbeider og i innreisekarantene når virusmutasjonen ble påvist. Personen ble flyttet over i isolasjon og smittet ikke noen andre. Dette er det andre tilfellet av denne virusvarianten i Stavanger, opplyser smittevernoverlege, Ruth Midtgarden.

Vedkommende testet positivt 17. februar. Virusvarianten ble påvist 20. februar. Forrige tilfelle av denne virusvariant var også i forbindelse med innreise og en gjestearbeider.

– Foreløpig vet vi ikke så mye om denne mutasjonen. Den ser ut til å være mer smittsomt, slik som den britiske og sørafrikanske virusvarianten. Den ser ikke ut til å skille seg mye fra disse variantene, sier Midtgarden.

Mutasjonen ble oppdaget på Stavanger universitetssjukehus, som gjennomfører en sekvensering av alle positive koronaprøver. Ved å sekvensere prøvene kan man finne ut hvilken variant av koronaviruset vedkommende er smittet av.

Sekvensering Selve analysen heter helgenomsekvensering. Et genom er hele arvematerialet i en organisme, altså hele DNA-et. Ved hjelp av sekvenseringsmaskinen og dataanalyse kan vi lese hele koden til arvestoffet til viruset. Det finnes mange ulike varianter av koronaviruset allerede og kodene ligger i en database. Laboratoriet sammenligner koden maskinen finner med allerede oppdagede koder. Slik kan de se hvilken variant av viruset vi har.

– Vi er bekymret for hver ny mutasjon som blir påvist, men med reisevirksomhet og at prøvene blir sekvensert, er vi forberedt på flere mutasjoner i tiden fremover, sier Midtgarden.

Hun påpeker at strengere regler knyttet til innreisekarantene er viktig for å hindre at nye virusvarianter sprer seg.

– Vi opplever at det er stort fokus på innreisekarantene fra myndighetens side og mer oppmerksomhet rundt å sikre at smitte fra arbeidsinnvandring ikke sprer seg. Det er bra.

I underkant av 30 tilfeller påvist

Ifølge rapport fra Folkehelseinstituttet heter den nigerianske virusvarianten B.1.525, og har flere av de samme endringene som den engelske, sør-afrikanske og brasilianske virusvarianten.

Varianten er hovedsakelig påvist i Oslo og Viken gjennom januar og februar og er knyttet til to utbrudd som hadde sammenheng med hverandre.

I underkant av 30 tilfeller er påvist så langt.

– Det brer seg stadig nye varianter i verden, og det er en naturlig utvikling av viruset at de endrer seg hele tiden, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.