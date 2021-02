Sandnes stenger for ferdsel på isen

Issørpe og overvann på isen gjør at kommunen nå stenger tre vatn i Sandnes.

Skøytesesongen er over for denne gangen. Fredag stengte Sandnes kommune tre vatn i kommunen. Foto: Fredrik Refvem

Helgi Hoydal Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det melder Sandnes kommune på nettsidene fredag.

Det dreier seg om Bråsteinvatnet, Stokkalandsvatnet og Giskjetjørn.

Grunnen til stengingen er at det er meldt en del nedbør i helgen, og temperaturen kan stige opp mot ti varmegrader.

– Vannstanden stiger og det blir enda mer overvann. Det gjør at isen kan bli usikker langs land og på steder med sprekker og mye vannføring, skriver kommunen på hjemmesiden fredag.

– Det er fare for at avstengingsmateriell forsvinner, og uten kontroll er det fare for at folk går på usikker is, skriver kommunen.

Torsdag meldte Stavanger kommune at bare to vatn har sikker is nå: Lauvsnesvatnet på Finnøy og Dalestemmen på Rennesøy.

Les også Jeg er ikke sykt gira på piruetter eller rundetider, jeg er sykt gira på sosial kontakt