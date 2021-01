Sjekk hvilke sykehjem som får de første vaksinene i regionen tirsdag

Sykehjemsbeboere på Tasta sykehjem og Finnøy helse- og omsorgssenter får de første koronavaksinene i Stavanger. I Sandnes settes de første vaksinene på Åse, Rovik og Rundeskogen boas.

Beboere på Tasta sykehjem er blant dem som får de første vaksinene som ankommer Stavanger tirsdag. Foto: Pål Christensen

Når vaksinene blir levert og hvor de skal oppbevares, er topp hemmelig.

– Etter råd fra nasjonale myndigheter er informasjon om leveranse og oppbevaring unntatt offentligheten, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Tirsdag ankommer 385 vaksiner til Stavanger kommune. Kommunen har fått utlevert kjølebokser som skal brukes til å frakte vaksinene ut til vaksinasjonsstedene. Som kjent skal vaksinene oppbevares kjølig.

– Når vaksinene ankommer, skal de ut av ultrafryser og enten rett over i ferdig nedkjølte bokser eller i kjøleskap som holder 2 til 8 grader. Vaksinene må settes i løpet av fire-fem dager, sier Fosse.

De første som får vaksinen, er beboere ved Tasta og Finnøy sykehjem.

Finnøy helse- og omsorgssenter. Foto: Kristian Jacobsen

Her vaksineres det denne uken

Videre skal beboere ved følgende sykehjem vaksineres:

Frue Gamlehjem

Vågedalen

Blidensol sykehjem

St. Johannes sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap

Det er sykepleiere ansatt ved sykehjemmene som skal sette vaksinene. Det vil være lege til stede når vaksineringen pågår, i tilfelle det oppstår allergiske reaksjoner.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune. Foto: Pål Christensen

– Alders- og sykehjem prioriteres etter råd fra nasjonale myndigheter. Vi har tenkt litt på både størrelse og hvilke type avdelinger som har størst behov. Eksempelvis vil et utbrudd på et stort sykehjem kunne få større konsekvenser enn ved et mindre sykehjem. Vi vurderer det også slik at isolering kan bli mer krevende på en demensavdeling, sier Fosse.

Ny dose om tre uker

Etter at første dose vaksine er satt, går det tre uker før neste dose skal setts. Også etter den andre dosen er satt vil det gå noe tid før vaksinene virker. Samtykke til vaksine fra beboerne ved sykehjemmene ble innhentet før jul.

– Vi får ytterligere leveranse av vaksiner neste uke, da kommer det 170 doser. Vi er blitt lovet leveranser hver uke framover, og håper antallet vil øke etter hvert, sier Fosse.

Stavanger kommune har om lag 1100 sykehjemsbeboere. Når disse er vaksinert, fortsetter vaksinering av pasienter i risikogruppene. Fosse sier kommunen har nok ressurser til å sette vaksiner framover.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

Slik blir vaksineringen i Sandnes

– Vi får 195 doser i morgen tirsdag, cirka klokken 12. Disse skal gå til beboere ved tre bo- og aktivitetssenter, sier kommunaldirektør Elin Selvikvåg.

Beboere ved Rundeskogen boas får vaksine tirsdag. Foto: Kristian Jacobsen

De tre som prioriteres først, er de tre største sykehjemmene i kommunen:

Åse bo- og aktivitetssenter

Rovik bo- og aktivitetssenter

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter

Stort sett alle beboerne har før jul takket ja til vaksinen.

– Neste uke får vi ytterligere 90 doser, hvorav 20 prosent kan brukes til helsepersonell som er i direkte kontakt med beboere. Vi gjør vurderinger denne uken av hvordan vi skal prioritere neste leveranse, sier Selvikvåg.

Kommunaldirektør Elin Selvikvåg. Foto: Kristian Jacobsen

Sandnes har om lag 480 beboere i sykehjem. Når disse er vaksinert, er det innbyggere over 85 som skal prioriteres.

– Vaksineringen skal utføres av helsepersonell i kommunen. Dette kommer til å skje i Haakon 7. gate 8, i det gamle SR bank-bygget rett ved det gamle rådhuset i Sandnes. Men det kan gå noen uker til før vaksineringen starter for dem over 85 år.

Vaksinering i øvrige kommuner:

Sola: Mottar 65 doser tirsdag. Starter vaksinering på ett av sykehjemmene.

Gjesdal: Mottar 25 vaksiner, disse gis til beboere ved Solås sykehjem.

Klepp: Mottar 50 vaksiner denne uken og 25 neste uke. Starter vaksinering på Sirkelen og Kleppheimen.

Time: Mottar 50 vaksiner tirsdag. Beboere ved kommunens to sykehjem, Bryneheimen og Sivdammen, tildeles disse.

Fakta Dette er prioriteringsrekkefølgen for vaksinen 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: organtransplantasjon

immunsvikt

hematologisk kreftsykdom siste fem år

annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år Kilde: FHI Les mer