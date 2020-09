Aktoratet ber om lang fengselsstraff for barnelege

Illustrasjonsfoto av Stavanger tingrett. Foto: Jarle Aasland

Den tidligere barnelegen står i Stavanger tingrett tiltalt for grov økonomisk utroskap, NAV-bedrageri og for å ha benyttet en annen leges identitet til å skrive ut legeerklæringer. Totalt dreier det seg om ulike former for økonomisk kriminalitet på over ti millioner kroner.