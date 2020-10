Ordføreren flagger i kveld et tydelig ja, vil stå på for å få datasenter til Time

Her blir Andreas Vollsund før sitt første møte som ordfører bedt om å ta vare på matjorda på Jæren. Foto: Geir Sveen

All tvil er borte. Ordfører Andreas Vollsund (H) sier nå tydelig at han jobber for at regionen og Time skal gripe en «unik mulighet» som har kommet tilfeldigvis i hans egen kommune.