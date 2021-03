Dette er den nye Rogfast-sjefen

Tidligere fotballtrener skal lede laget som skal bygge Rogfast.

Oddvar Kaarmo Foto: Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

20 personer søkte jobben, men ingen ble funnet verdige til å lede Norgeshistoriens største veiprosjekt. I stedet har Statens vegvesen håndplukket en av sine egne til jobben.

Oddvar Kaarmo har fått tilbud om stillingen som Rogfast-sjef. Han har tidligere vært fotballtrener for Gimetroll i Kristiansand. Nå jobber han som sjefingeniør i Vegdirektoratets seksjon for tunnel, geologi og betong.

Kaarmo skal lede utbyggingen av 30 kilometer med undersjøiske tunneler under Boknafjorden, med arm til Kvitsøy. Arbeidet skal pågå fram til 2031 og det vil koste svimlende 25 milliarder kroner.

– Jeg er svoren tilhenger av toløpstunneler, sa Oddvar Kaarmo til VG i 2019 da Norges Lastebileier-Forbund etter flere tunnelbranner gikk ut og ville stoppe nye undersjøiske tunneler.

Den gang viste Kaarmo til at tverrløp mellom tunnelene for hver 250. meter gjør at muligheten for å komme fram med redning og til å evakuere blir en helt annen enn i langs ettløpstunneler. Statistikk viser at toløpstunneler er like sikre som tilsvarende vei i dagen, argumenterte han.

Den nye prosjektlederen tar ikke telefonen og svarer bare med en kort SMS.

«Ber deg om å kontakte Kjartan Hove».

Kjartan J. Hove er avdelingsdirektør i Statens vegvesen og blir Rogfast-sjefens overordnede.

– Oddvar Kaarmo har sagt han er innstilt på å takke ja til stillingen som prosjektleder for Rogfast, men det gjenstår litt formelle avklaringer, opplyser avdelingsdirektøren.

– Grunnen til at han ikke ønsker å kommentere dette er at han per nå ikke har mottatt det «formelle tilbudet» som han skal svare ut. Inntil han har takket ja til det, er han strengt tatt ikke ansatt. Dette er grunnen til den korte sms-en, legger Kjartan Hove til.