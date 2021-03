Selvkjørende buss: – Vi har ikke sett en eneste passasjer på bussen

Beboere i området mener den selvkjørende bussen ved Badedammen ikke blir benyttet, og kaller det hele for et meningsløst prosjekt. Etter at el-minibussen ble påkjørt, ble den byttet ut med en vanlig buss.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden