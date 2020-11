Mens Berentsen venter på at whiskyen skal bli ferdig

Oktoberfesten ble avlyst, festivalene ble avlyst og utelivet skrumpet inn. Fred og Harald Berentsen var glade for at de hadde et par ekstra bein å stå på da krisen traff alle 12. mars.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden