Turstien kan havne bak Tore Lærdals hus likevel

Den verneverdige eiendommen «Steinskog» kan bli et unntak, der den omstridte turveien langs Gandsfjorden ikke legges nede ved sjøen. Huset er nå eid av Tore Lærdal, men ble bygd like etter krigen for Aftenblad-redaktør Christian S. Oftedal. Oftedal satt i tysk fangenskap under krigen, og engasjerte arkitekt Frederik Konow Lund til å tegne sitt nye hjem, der nasjonalfølelse og frihet skulle gjenspeiles i bygningen. Nasjonalfølelsen avtegner seg blant annet i et stort rosemalt motiv på den ene veggen ut mot sjøen. Foto: Marie von Krogh