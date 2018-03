3200 var uten strøm i Ryfylke

Et stort tre og flere små falt over en linje i 8.50-tiden onsdag. To steder i Ryfylke var uten strøm og 3200 abonnenter var rammet. Klokka 11.30 hadde mange fått strømmen tilbake og var tallet på strømløse var redusert til 1687 abonnenter. Klokka 13 var tallet nede i 1400 som fortsatt manglet strøm. Litt etter klokken 15 meldte Lyse at alle abonnentene har fått strømmen tilbake.

Iskaldt på spahotellet

Også Spa-hotell Velvære i Hjelmeland sentrum ble rammet. Da Aftenbladet snakket med dem hadde strømmen vært borte i halvannen time og det begynte allerede å bli kaldt på hotellet. Ansatte var travelt opptatt med å betjene telefonhenvendelser og hjelpe gjestene. Hotellet holder stengt resten av påsken og i dag var det mange gjester som skulle sjekke ut.

– Vi får ikke til å ta betalt fra gjestene når strømmen er borte. Samtidig er det iskaldt her, sier Boriana Stefanova ved Spa-hotell Velvære.

– Det er to minusgrader ute, men vinden gjør at det er effektivt minus ti grader. Barnefamilien som har vært gjester her, er skikkelig kalde, sier Stefanova.

Hjemme i hennes eget hus på Hjelmeland, der hennes mann og spedbarn befinner seg, var det da 16 grader og familien var uten vedovn.

Prix måtte stenge

På Prixbutikken i Hjelmeland, ved ferjeleiet til Ombo og Nesvik, førte strømbruddet til at butikken måtte stenge. Jovinga Durnonie jobber i butikken og opplyser at kasseapparatene ikke fungerer uten strøm. Noen kunder ble betjent via Vipps, og noen fikk tilsendt varer.