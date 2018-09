Innrømmer feil etter kranvelten

Det er NRK som har fått tilgang til internrapporten der kranføreren forklarer hva som skjedde i forkant av ulykken på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum 4. september.

Det var bare flaks som førte til at liv ikke gikk tapt da krana gikk i bakken. Blant annet ble torghandler Ola Dales bil knust, mens han selv sto rett ved og ekspederte kunder.

Vitner har forklart at støttelabbene ikke var ute. Nå går dette også fram av firmaet Sviland Transports egen rapport. Ifølge NRK var støttelabbene på kranbilen ikke helt ute da kranføreren løftet tunge lass ved det gamle Norges Bank-bygget:

«Det måtte være plass på siden av kranbilen for trafikk og gående, dermed får en ikke ut mer støttelabb på kranen», skriver kranføreren i internrapporten.

Dette skal ha skjedd

Alle kranbiler har støttelabber. Disse trekkes ut for å hindre at bilen velter under løft. Nyere kranbiler har sikkerhetssystem som gjør det umulig å løfte tungt uten å trekke støttelabbene skikkelig ut. Den aktuelle kranbilen skal ha vært en eldre modell.

«Under løftingen av glasset (...) blir glasstativet heist med vinsj, noe som gjør at bommen legger seg så tar tyngdekraften over og godset glir lengre fra bilen, og det resulterer i at kranbilen velter», skriver kranføreren.

«Det finnes ikke noe varslingssystemer som gir beskjed om at kranen er ute av balanse», fortsetter han.

Jobben vurdert som trygg

Kranføreren skriver i rapporten at jobben i forkant ble vurdert «som trygg». Han erkjenner imidlertid at det avsperrede området skulle vært større. Kranbilføreren skriver at han fikk tildelt et begrenset område.

Føreren av kranbilen som veltet, mener at jobben burde blitt gjort tidligere på døgnet, når det er mindre folk og trafikk på Domkirkeplassen. Slik ville det vært mulig å få ut mer støttelabb på bilen, påpeker han, ifølge NRK.

«For å kunne redusere risikoen i forbindelse med løfteoperasjoner burde det være mulig å opprette full støttebensbredde på samtlige labber. Må da ha nødvendig avsatt plass til dette. Mulig tiltak ville være å sette av tidspunkter for eksempel mellom (klokka) 6 og 9, når det er færre mennesker i området.»