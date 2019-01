Kjære Kyrkjelyd.

Godt nyttår!

Heidi Hjorteland Wigestrand

I dag er eg vikar for vår ordfører Asbjørn Birkeland som har pappapermisjon. Sauda har lagt bak seg et godt år i 2018. Vi har vært sparte for store hendelser som har satt liv og helse på spill og det skal vi være glade for.

Vi har hatt den varmeste sommeren på over 70 år, men vi fikk en del regn i høst, som ga flomstore elver. Den vakre sommeren vi hadde, ga flotte opplevelser i og rundt Sauda både for oss som bor her fast og våre gjester som bruker hyttene sine i helger og ferier.

Ja, for Sauda får besøk hver helg av folk fra hele regionen som kommer til oss. Hyttefolk trenger Sauda og Sauda trenger hyttefolk.

Nytt Folkets Hus

I 2018 åpnet vi Folkets hus, et flott bygg der vi har tatt vare på tradisjon, og samtidig fått et nytt og moderne tilbygg som gjør det mer brukervennlig med universell utforming og gode fasiliteter for de som skal arrangere de ulike aktiviteter i huset.

Det er skapt liv med arbeidsplasser, våre barn og unge på kulturskolen er på plass, og vi har fått Kraft Kafe, som har høstet mange lovord. Folkets Hus i Sauda ble i sin tid bygget på dugnad, da er det ekstra kjekt at så mye av oppussingen også denne gangen ble gjort på dugnad.

Hedrer frivilligheten

Dugnad og frivillig arbeid, dette er viktig i alle samfunn og vi i Sauda ligger godt an med tanke på frivilligheten. På fotballbanen er det barn og unge hver dag, Saudahallen er fullbooket hele tiden, og vi har hopp, langrenn, alpin, friidrett for å nevne noen.

Vi har også andre organisasjoner som Røde Kors, Mental helse, Frivillighetssentralen med flere som også bidrar med frivillig arbeid. Ja også kirkelyden driver med mye godt frivillig arbeid, så det er mange rundt om i byen vår som bidrar hver uke for at andre skal få det bedre.

I 2018 hadde vi vårt første gode driftsår i Allmannajuvet, storsamfunnet la merke til dette området, satset og fikk med seg en av de største innen arkitektur. Resultatet ble Allmannajuvet slik det fremstår i dag, med besøk fra hele verden og i sommer hadde vi mer en 16.000 besøkende og totalt over 25.000 i løpet av hele året.

Ved å kombinere gruvestien og gruvene inn i fjellet med guiding, har det og vært god inntjening på driften. Dette er bra. Sauda kommune har hatt tilgjengelige boliger for vanskeligstilte i alle år, men det har tidvis vært gamle, av ymse kvalitet, umoderne og med vanskelig tilgjengelighet. i 2018 fikk vi satt i gang de første 2 av 4 slike nye boliger og i 2019 skal vi starte på ytterligere 3 stk.

Vi får dermed tatt bedre vare på, og gitt bedre bokvalitet til de som trenger det aller mest. En viktig del av arbeidet i Sauda Kommune er å bidra med tilrettelegging for nye arbeidsplasser. Her vil jeg trekke frem den gode innsatsen som nå blir gjort fra Sauda kommune sin side, fra næringslivet direkte og Sauda Vekst.

Datasenter i Sauda

Et av prosjekta som kan nevnes er arbeidet med datasenter etablering i Sauda. Her har det vært jobbet aktivt i flere år. Sauda Kommune har store mengder strøm, linjer og kabler, tomter og bygg og vi har en sterk leverandørindustri som kan tilby høy kompetanse på varer og tjenester.

I første omgang så var det Krypto Vault som skulle etablere seg her, dette har mange ytret skepsis til, og det forstår vi. Men det er slik i dataverden at ting endrer seg veldig fort, så det en gjør i dag, gjør en gjerne ikke i morgen. Så tanken var, at får vi gang på lokasjoner, strøm og nettverk, så er alt på plass for selv alle typer datasenter. Da kunne vi om noen år hatt det digitale arkivet til nasjonalmuseet liggende Hellandsbygd som et eksempel. Dette er faktisk helt mulig.

I 2019 er stasjon 1 i Hellandsbygd 100 år, det er lenge siden folk fra Sauda og omegn jobbet der med farlig arbeid, lange dager og mye slit. Min bestefar fra Svandal var en av de som sykla og gikk opp til Hellandsbygd og hadde arbeid der.

Tenk om vi da kunne, 100 år etter, satt inn moderne teknologi i Stasjon 1 og skapt nye arbeidsplasser og lys i lokala. Det var så nærme, men vi gir ikke opp. Sauda har blant regionens beste forutsetninger for å lykkes med etablering av slike arbeidsplasser, og jobben fortsetter hver dag. Mot slutten av 2018 så fikk vi endelig budsjettet på plass, det ble gjort mange kompromisser mellom de ulike partiene og programma alle har. Men ved at alle gir og tar, fikk vi på plass et budsjett for Sauda Kommune og som ble vedtatt av alle partier samlet.

Politikk og eldresenter

et ble reaksjoner på budsjettet i år og det forstår vi som folkevalgte. Dette ble også markert på Rådhusplassen og det er flott at folk engasjerer seg. En av de viktigste fundamentene vi har i et samfunn er nettopp at folk får lov å si meningen sin og markere den, og det skal vi aldri gi slipp på. Det er ofte slik at vedtak i kommunen blir ferdige og gjennomført lenge etterpå, for mange år siden kjøpte Sauda Kommune det gamle sykehuset vårt fra Helse Fonna.

Her ønsket den tids politikere med Laura Seltveit i spissen, å bruke andreetasjen til helse og omsorgsplasser. Men så går tiden, nye økonomiske hindringer kommer og ting blir satt på vent. Det er derfor kjekt å kunne vite at om ganske kort tid, vil hele andreetasjen på sykehuset åpnes med 10 nye og helt moderne enerom. Romma er fleksible og kan ha varierende bruk slik at en dekker flere behov. I 2019 skal vi også starte og tilrettelegge for nye arbeidsplasser for barnevern og PPT i 3 etasjen, dette er store lokaler som har stått tomme og som nå kan taes i bruk.

Når det er gjort i 2019, vil det være aktivitet i det gamle sykehuset i alle etasjer, slik som var tenkt den gang Sauda kommune fikk kjøpe bygget. I 2019 kommer også et nytt renseanlegg på plass som skal bygges ved Tangen. Et stort og nødvendig løft for kommunen. Vi må hindre plastikk, vanlig søppel, og annet uorganisk avfall med mer å komme ut i fjorden vår. Vi er heldige som bor i dette landet og de fleste har det trygt og godt. Det er derfor viktig at vi også ser litt utover landegrensene og bidrar med vårt for at alle skal få det litt bedre.

Her gjør vi godt arbeid via vennskaps samarbeid med san Juan del sur i Nicaragua og der vi har deltatt i 30 år og med jubileumsfeiring både i Sauda og San juan del sur.

Sauda er og en Fairtrade kommune, så vi oppfordrer til å se etter dette merket i butikkene og støtte opp om de produktene. Vi må og ta vare på de som kommer til oss og trenger hjelp, dette har Sauda fått til og vi har bidratt.

Så med å kunne se utover i vår region og samtidig se vår kommune og sammen jobbe for en enda bedre framtid, vil jeg ønske alle et riktig godt Nyttår.