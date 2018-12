«Jeg har alltid tenkt at jeg skal reise for å oppleve ting, men dette får meg til å tenke meg om»

Sent torsdag kveld er det hektisk aktivitet på Brynes største kjøpesenter, M44. De har åpent helt til klokken 22.00 nå i dagene før jul, og folk er i ferd med å sikre seg de siste julepresangene.

Men julen blir kanskje ikke helt den samme i år. Tirsdag morgen kom nyheten om at Maren Ueland (28) fra Bryne er en av de drepte kvinnene i Marokko, og de siste dagene har det kommet fram at det høyst trolig dreier seg om en terrorhandling som IS står bak. Dermed er drapene i Marokko blitt en sak som ryster en hel verden - og som har kommet ekstra tett på «lille» Bryne.

– Helt forferdelig

– Det er helt ufattelig det som har skjedd, og det er dypt tragisk uansett hvor i verden det hadde skjedd. Men klart at det berører oss litt ekstra når det er ei jente herfra. Helt forferdelig, sier Sigurd Larsen fra Bryne til Aftenbladet.

– Vi har selv barn som er ungdommer, og vi vet at de snakker en del om det som har skjedd. Som foreldre gjør man seg jo noen tanker. Jeg tenker spesielt på denne videoen som skal være spredd på sosiale medier. For en ufattelig belastning noe sånt må være for de pårørende. Jeg tror ikke vi klarer å ta innover oss hva som egentlig har skjedd, sier Tove Mette B. Larsen.

Fredrik Refvem

Blank i øynene

Litt lenger inne i senteret treffer Aftenbladet på mor Rita Myklebust og datter Åshild Moen (16) fra Pollestad. De synes det er tøft og vanskelig å snakke om det som har skjedd i Marokko.

– Jeg som mor tenker veldig på den følelsen hun moren til Maren må ha hatt når hun sender meldinger, men ikke får svar. Det er liksom et mareritt for oss foreldre. Og så tenker jeg selvfølgelig på hvordan hun har det nå, sier Rita og ser på datteren med blanke øyne.

– Ja, det er helt forferdelig. Vi kjenner ikke Maren eller familien siden vi bor på Pollestad, men det føles veldig nært likevel. Jeg har alltid tenkt at jeg skal reise mye for å oppleve ting, men en slik hendelse som dette får meg til å tenke meg litt om, sier Åshild.

Før hun raskt legger til:

– Men det er jo det IS vil oppnå hvis det er de som står bak. Spre frykt og ødelegge for turismen i landet. Jeg synes det er veldig leit hvis de klarer det.

– Berører oss alle

Torill Stålesen Høyland og Monika Stålesen er på vei ut av M44 for å lempe av noen poser i bilen før de skal inn igjen for å gjøre de siste ærendene. De er fra Vigrestad, men kjenner også på at terroren har kommet litt ekstra tett på disse dagene.

– Vi kjenner på det. Klart vi gjør det. Dette berører oss alle. Vi har begge barn som ikke er så langt unna Maren i alder, så det gjør nok at vi kjenner på ganske sterke følelser. Alle snakker om dette. Nei, det er bare helt grusomt og tragisk, sier de to.