Mattilsynet: Over 100 døde griser funnet på gård i Time

Det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr det er snakk om totalt.

– Men jeg kan si at vi fant over 100 døde griser mandag. Dette er en stor dyretragedie. Besetningen blir tvangsavviklet med det samme, sier avdelingsleder Odd Ivar Berget i Mattilsynet til Aftenbladet.

Noen vil bli avlivet fordi de er i dårlig forfatning, mens andre vil bli sendt til slakt.

Mattilsynet fikk fredag en bekymringsmelding etter at bonden hadde levert flere griser til slakt hos Nortura på Forus.

Griser avlivet på stedet

– Ansatte i kjøttkontrollen reagerte på tilstanden på flere av grisene. Mattilsynet dro ut til gården allerede fredag, forteller Berget.

På gården fant de to griser som var i så dårlig forfatning at de måtte avlives på stedet.

– Det var mye skitt i bingene. Bonden fikk pålegg om å rydde umiddelbart, samt sørge for tilstrekkelig med mat til grisene, sier Berget.

Mandag dro Mattilsynet tilbake til gården for å sjekke resten av besetningen. De fant da flere døde griser.

Flere dyr på gården

Bonden driver også med sau.

– Øvrige dyr virker til å være i god forfatning. Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften. Etterpå skal vi vurdere politianmeldelse, slik vi alltid gjør i alvorlige dyrevelferdssaker, sier Berget.

Ifølge Mattilsynet er det snakk om både smågris og slaktegris.

Skal bare ikke skje

Leder i Time Svineavlslag, Sem Garborg, er helt ukjent med den nye saken, nå i hans egen kommune Time.

– Men det er bare en ting å si: Dette er biringt, det skal bare ikke skje, er den korte kommentaren fra Garborg.

Han har ikke andre opplysninger enn det han får opplest av Aftenbladet. Det var før det ble klart at det dreide seg om over 100 døde griser.

Ikke samme gård

Søndag skrev Aftenbladet om en bonde i distriktet som har forklart at han ved et uhell dumpet flere griser på jordet bak gården sin.

Et bilde som viser 20–30 døde griser liggende i en haug på et jorde, fikk Mattilsynet til å reagere. Mandag dro de ut til gården for å sjekke.

– Vi har sett på forholdene på gården og har ikke funnet noe som gir grunnlag for bekymring, sier Berget.

Han mener bonden snakker sant når han forklarer at de døde grisene ble dumpet på jorde ved et uhell uten at bonden merket det.

