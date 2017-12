Bergensere skal sikre trygge vinterveier i Rogaland

– Frysetrollet kan komme plutselig. Det er akkurat som det sitter bak på lasteplanen og hopper frem. Det kan være fire plussgrader i luften og minus to på bakken. Begynner det å regne da, blir det skikkelig ille, sier brøytebilsjåfør Leiv Tore Øyen hos Presis Vegdrift.

Usikre værmeldinger er den største utfordringen for selskapet som skal sikre trygge og gode kjøreforhold på riks- og fylkesveier fra Mortavika i nord til Bue i sør. Kontrakten inkluderer Stavanger og Sandnes, og hele kystlinjen fra Randaberg til grensen til Hå kommune, samt enkelte av Ryfylkeøyene. Mesta har ansvaret for resten av fylket.

– Vi jobber på værprognoser og alle som venter på sol i Rogaland vet at den solen ikke alltid kommer. Været er en utfordring og ofte blir det ikke som det er meldt, men det er vårt ansvar og plikt å følge med på værmeldingene, sier Krister Tofteberg, avdelingssjef for Presis Vegdrift i Stavanger.

Ber bilistene ta det rolig

Også utålmodige bilister kan være en stor utfordring for brøytemannskapene.

– Vi vil jo helst at saltet lander på veien før bilene bak kommer kjørende, men ofte ligger de så tett på, at saltet heller havner i støtfangeren. Det beste er om bilene ligger 30 meter bak oss. Da får saltet tid til å legge seg, råder Øyen

I mange år var det Risa som saltet og brøytet vinterveiene her i distriktet. Men i april ble det kjent at Presis Vegdrift AS fra Bergen skal drifte og vedlikeholde 1010 kilometer med gang- og sykkelvei og riks- og fylkesvei frem til 2020. Kontrakten har en verdi på 483 millioner kroner. Selskapet har 12 driftskontrakter over hele landet, de fleste på Vestlandet

Glatte veier

Fredag i romjulen var det glatte veier i store deler av fylket. I tillegg kom det 7–8 centimeter snø på Figgjo og i områdene lengre sør.

– På en dag som dette har vi ute 40–45 biler som måker snø og strør. I tillegg har vi 15–20 enheter på gang- og sykkelveier. Er det kun snakk om strøing, har vi ute 18 enheter, sier Tofteberg.

Presis vegdrift har to faste sjåfører i Rogaland. I tillegg bruker selskapet en stor andel innleide entreprenører på vinterstid.

Øyen har fast jobb hos Presis Veidrift. Vår og sommer har han andre oppgaver.

– Da klipper jeg gress, trær og busker langs veiene eller jeg plukker boss og renser kanter, forteller han.

Tar seg en hvil

Øyen tar et godt tak i rattet og speider utover motorveien.

– Her stod det en bil i autovernet i morges. Da var det 15. minutter siden vi hadde vært her og saltet, sier han, og peker på et punkt like før avkjørselen til Stangeland på E39.

Ved siden av førersetet har han to skjermer. Den ene er en GPS, den andre en skjerm som kontrollerer mengden salt. Det siste døgnet har bilen hans saltet 35 mil med vei.

Øyen kan velge mellom befuktet salt og saltlake. Er veien tørr, velger han det siste.

Bak førersette er det en oppredd seng. Det hender han tar seg en halvtime på øyet på sine nattlige kjøreturer når anledningen byr seg.

– Da har jeg vekkerklokken på hver halvtime, og så er det å lette på øyelokket for å se om det har begynt å snø eller om det fryser på bakken.

