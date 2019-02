HAUGESUND: Klokken 16.17 fikk politiet melding om at mann med øks prøvde å bryte seg inn på en adresse. Mannen forsvant så i en bil, opplyser operasjonsleder i politiet.

Mistenkte, som skal være norsk statsborger, ble pågrepet like før klokken 17.00. Ifølge VG ble han pågrepet på en kirkegård. Kvinnen ble skadet på samme sted som mannen ble pågrepet, og ble fraktet til sykehus i hast, skriver avisen.

Siktede er norsk statsborger og en kjenning av politiet.

Like etter klokken 16.30 fikk politiet melding om at det foregikk en hendelse på en gravlund nær Haugesund sentrum.

– Da politiet kom til stedet kom de raskt i kontakt med en mann. En kritisk skadet kvinne lå like ved. Politiet pågrep mannen og den skadde kvinnen ble sendt til sykehus. Politiet har funnet en gjenstand som er interessant i forbindelse med hendelsen, men vi ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere hvilken gjenstand dette er, sier politiadvokat Sveinung Andersen i en pressemelding tirsdag kveld.

Flere vitner til hendelsen

– Det var flere vitner til hendelsen på gravlunden og politiet er i gang med avhør. Dersom noen har informasjon om det som har skjedd bes de ta kontakt med politiet på 02800. Siktede er en mann i 40-årene. Han er norsk statsborger og en kjenning av politiet. Han er foreløpig siktet for drapsforsøk.

– Politiet har ikke kjennskap til om mistenkte og fornærmede hadde en relasjon. Dette vil være et sentralt punkt for videre etterforskning, som er i startfasen. Vi kan bekrefte at fornærmede er en kvinne, men vi ønsker ikke å si noe mer om hennes identitet på nåværende tidspunkt, sier Andersen.

Politiet etterforsker nå saken både taktisk og teknisk. Det er iverksatt åstedsundersøkelse på gravlunden.

– Vi jobber nå aktivt ute for å søke i området om det er flere skadde personer. Vi har kontroll på øksen, som ble funnet i nærheten av mannen. Vi prøver også å lokalisere denne bilen, sa operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds Avis like etter klokken 16.30

Politiet vet foreløpig ikke hvem kvinnen er, men mannen som er pågrepet er en kjenning av politiet. Han er siktet for drapsforsøk.

Tilfeldig offer?

– Det er ingen relasjoner mellom mannen og kvinnen. Det virker som at kvinnen var et tilfeldig offer, sier Dahle.

– Vi har vært i kontakt med sykehuset, men har ingen opplysninger vi kan gå ut med nå i kveld, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Fonna, Stina Steingildra til Aftenbladet.

– Vi har kontroll på øksen. Det er usikkert om det er flere personer som er involvert, men vi etterforsker saken så godt som vi kan sier jourhavende til VG.

Mannen, som nå sitter i arresten, har foreløpig ikke tilstått noe, men avhøres tirsdag kveld. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen og hvem den skadde kvinnen er.

Politiet holder pressekonferanse i Haugesund klokken 21 der de vil komme med mer informasjon.

TIPS OSS

Har du tips i saken, kontakt oss på 05150, eller på tips@aftenbladet.no.