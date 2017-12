Drapstiltaltes kone i retten: - Jeg fant en kniv med blod på

6 dager er satt av til rettssaken hvor en 51 år gammel mann er tiltalt for forsettlig drap. Natt til søndag 16. oktober 2016 ble en 52 år gammel mann funnet livløs utenfor en bolig i Hellvik, like ved Riksvei 44. Livreddende tiltak ble iverksatt, men mannen ble erklært død av ambulansepersonell kort tid etter.

Den tiltalte 51-åringen, som er avdødes lillebror, erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Tirsdag forklarte kona hans at hun fant en kniv med blod på. Denne skyldte hun i vann og tørket med en fille. Deretter la hun den i en kjøkkenskuff.

Var redd

- Dette har jeg aldri sagt til politiet. Jeg var redd. Jeg var fortvilet. Nå vil jeg si alt. Jeg har båret på dette i ett år. Nå må det ut. Jeg orker ikke mer, sier den 41 år gamle kvinnen.

Fra vitneboksen forklarer hun at hun fant kniven da både hennes mann og hennes svoger hadde gått ut av huset, og før hun senere den natten så at svogeren lå livløs utenfor huset.

- Jeg så kniven på kjøkkenbenken. Jeg tørket den og la den i en skuff. Jeg var redd for at de skulle ta ham. At politiet skulle ta ham, sier tiltales kone.

- Var det denne kniven, spør aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, og viser vitnet bilde av en kniv som politiet fant offerets DNA på.

- Ja, sier vitnet.

Ny opplysning

Opplysningen om at det var blod på den aktuelle kniven kom frem etter at Haugnes flere ganger hadde spurt vitnet om hvorfor hun ryddet bort akkurat den kniven og ikke en større brødkniv som lå på kjøkkenbordet.

- Jeg var redd for barna mine. Jeg ville ikke at min svoger skulle komme inn igjen, svarte 41-åringen først.

- Men nettopp derfor spør jeg hvorfor du ikke ryddet bort alle knivene.

- Jeg ryddet bort kniven som det var litt blod på, sa den drapstiltaltes kone.

- Jeg har ikke våget å si dette til politiet. Jeg føler meg ikke trygg. Jeg stoler ikke på politiet, legger vitnet til.

Voldsom slåssing

Tiltalte nekter ikke for at han kan ha påført broren de dødelige stikket. Han husker svært lite fra den aktuelle kvelden, bare at broren gjøv løs på ham etter at han kom hjem fra en fest som både tiltalte og offeret hadde vært på.

- Han buldret og bannet i gangen og kom stormende mot meg som et villdyr. Jeg fikk panikk. Han tok tak i meg og slo og slo, sier 51-åringen, som fremholder at han har handlet i nødverge om det virkelig var han som stakk broren.

Kristian Jacobsen

Kona forteller den samme historien.

- Jeg har aldri sett svogeren min slik. Da han kom til oss tidligere på dagen, var han i godt humør. Han var glad. Da han kom tilbake etter festen den kvelden, var han helt annerledes i blikket. Han stormet mot min mann og sa: «Du forlater ikke broren din på fest. Slik gjør du ikke når du har besøk». Deretter slo han. Det var NN (navnet på offeret journ.anm.) som begynte slåsskampen, sier vitnet.

Svært fortvilet

Vitnet bekrefter at hennes mann ropte «ring politiet, ring politiet» da broren tok tak i ham. Siden har hun angret på at hun ikke gjorde det.

- Om jeg hadde gjort det hadde kanskje NN (navnet på svogeren) vært i live. Jeg våget ikke å ringe politiet. Vi har hatt dårligere opplevelser med politiet tidligere. Jeg ville ikke gjenoppleve det. Jeg ville ikke at barna mine skulle oppleve det, sier vitnet, og brast ut i gråt.

Retten tok da pause, mens flere av de etterlatte tok hånd om vitnet og takket henne for at hun nå hadde våget å fortelle.