Hæhre Entreprenør A/S signerte Rogfast-kontrakt

– Hæhre leverte det laveste tilbudet, og samtidig har de overbevist oss om at de kan levere riktig kvalitet til riktig tid. Nå ser vi fram til at vi også kommer i gang fra sørsiden av Rogfast, seier prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal i en pressemelding.

Statens vegvesen hadde fått inn tilbud fra i alt ti entreprenører. Hæhre hadde det laveste tilbudet, på 62 millioner.

– Vi er fornøyde med at så mange var interesserte i å bygge sidetunnelen. Tilbudene var også innenfor kostnadsrammen vi har på denne kontrakten, sier Espedal.

Dette er den andre Rogfast-kontrakten som blir tildelt. Fra nordsiden har NCC startet med å sprenge ut to sidetunneler.

Hæhre Entreprenør A/S ser frem til arbeidet. ­­

– Vi håper å starte opp om kort tid, seier Øystein Birkeland. Han er prosjektsjef for tunnel i Hæhre.

Han gleder seg over at Hæhre fikk kontrakten.

– Som bergenser er jeg spesielt glad for at vi nå også er representerte på Vestlandet, sier Birkeland.

Statens vegvesen opplyser videre i pressemeldingen at de om kort tid vil lyse ut den første av de tre store Rogfast-kontraktene.

Kvitsøy-kontrakten er estimert til 3,4 milliarder kroner.