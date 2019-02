14 tiltak skal gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig

På onsdag møttes ordførere, byråder og havnesjefer fra Norges største cruisedestinasjoner i Oslo for å markere enighet om 14 konkrete tiltak for en mer miljøvennlig cruisenæring. Disse tiltakene vil bidra til å gi bedre luft til innbyggerne i de store byene, samt redusere lokale miljøskader og cruisenæringens klimafotavtrykk.

Årlig reiser rundt 26 millioner mennesker på cruise. I norske farvann utgjør det utslipp på omtrent 1 million tonn CO2 årlig.

Fredrik Refvem

Miljøtiltak i Stavanger

- Cruisenæringen gir verdiskaping og arbeidsplasser. Samtidig er det åpenbart at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utslippene. Når havnene samarbeider om en felles tiltaksplan, har vi langt større muligheter for å få til en endring, sier ordfører Christine Sagen Helgø i en pressemelding.

Stavanger kommune har vedtatt å redusere utslippene av klimagasser med 80 prosent fram mot 2030, og peker på at en mer miljøvennlig cruisenæring er viktig i arbeidet med å nå klimamålene.

Cruisehavnene som stiller seg bak tiltakene:

Oslo, Bergen, Ålesund, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Stranda (Geiranger og Hellesylt), Eidfjord, Aurland (Flåm), Molde, Rauma, Tromsø og Nordkapp.

Dette er de enige om: