To kvinner stod fast i myr på Ogna

I 18-tiden lørdag kveld fikk politiet melding om at to kvinner i 50-årene stod fast i en myr i området Borgåsen/Hattafjellet på Ogna i Hå kommune. Det var kvinnene selv som ringte og ga beskjed om situasjonen.

- De to skal stå på en tue i en myr. Vi har nå lokalisert dem ved hjelp av deres mobilsignal, opplyste operasjonsleder Kurt Løklingholm til Aftenbladet i 19-tiden.

- Vi håper at de finner veien ut av myren når vi kommer og får lyst opp litt for dem, sier operasjonslederen.

De to kvinnene hadde telefonisk kontakt med politiet. De fortalte at de både var våte og kalde.

Klokka 20.10 opplyste Løklingholm at politiet fortsatt ikke hadde klart å lokalisere kvinnene og at det på dette tidspunktet var noe usikkert hvor de var.

– Vi har kjørt med blålys i området, men de to har ikke sett oss. Derfor er vi noe usikre. Vi har ikke fått kontakt med dem, sa operasjonslederen.

I 20-tiden ble et Sea King-helikopter satt inn i søket, og også frivillige letemannskaper.

Klokka 20.50 opplyser Løklingholm at de to kvinnene er funnet av Sea King-helikopteret. De to er ifølge operasjonslederen i god behold.