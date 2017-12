En 42 år gammel kvinne slo til en vekter på torget i Stavanger natt til lørdag, i 03.50-tiden.

Politiet melder at vekteren ønsker å anmelde forholdet.

Litt tidligere samme natt ble to personer tatt for urinering på Skagenkaien, de to var henholdsvis 22 og 27 år gamle. Begge er anmeldt.

En person ble natt til lørdag også bortvist fra Skagenkaiene, etter å ha opptrådt kranglete og full.