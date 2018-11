Her kan beboerne unngå bompenger ved hjemmet

– Det verste eksempelet jeg har sett på hvor tilfeldig og urettferdig bompengeinnkrevingen kan være, sa Frode Myrhol i sommer. Nå kan en søknad om fritak føre til at de berørte beboerne like sør for Strømsbrua slipper å betale bompenger nær sine egne hjem.