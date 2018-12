Nettmøte med IVAR torsdag: Neste år må du sortere avfallet annerledes

I høst ble de siste delene av utstyret i IVARs hypermoderne sorterings- og vaskeanlegg på Forus montert. Den nye sorteringsroboten skal være klar for vanlig drift i mai 2019. Prislappen er på hele 615 millioner kroner. Det nye anlegget vil bety at beboerne på Nord-Jæren må sortere bosset annerledes enn før.

Nå trenger du eksempelvis ikke lenger sortere plast og metall ut av avfallet ditt. IVARs nye maskineri skal gjøre den jobben for deg.

Sorteringsanlegget kan plukke ut og omgjøre 25 prosent av bosset til salgbart materiale. Fem prosent fordamper som vanndamp, mens de siste 70 prosent av restavfallet blir fraktet i et 300 meter langt transportbånd over i forbrenningsanlegget, og blir der til energi.

Tord Tjelflaat er her for å fortelle mer om de nye rutinene, og for å svare på spørsmålene du måtte ha rundt den nye sorteringen av avfall.

